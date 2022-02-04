Шкіра на голе тіло та барвисті принти: 20-річна донька Кроуфорд знялася для модного бренду

Американська модель Кая Гербер, яка продовжує активно прикрашати собою обкладинки найвідоміших глянців, попозувала для весняної колекції Ports1961.

Дочка Сінді Кроуфорд примірила зухвалі шкіряні луки та постала перед об’єктивом американського фотографа Стівена Майзеля.

Модель вже встигла опублікувати світлини з фотосету та назбирати купу лайків.

Зачіска та шкіряна куртка додають образу трохи панк-року фото з instagram kaiagerber

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Симпатична сумочка для завершення луку

Досить креативні пози, чи не так? фото з instagram ports1961 Яскравий лук зі шкіряним тренчем

Нагадаємо, Кая зустрічається з американським актором Остіном Батлером, який старший за дівчину на 10 років. Як відомо, хлопець моделі понад 8 років зустрічався із актрисою Ванесою Хадженс, а у 2020-му пара розійшлася.

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