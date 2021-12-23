Донька Кроуфорд зустрічається зі старшим на 10 років актором – ЗМІ

20-річна модель Кая Гербер, яка нещодавно з’явилася на обкладинці американського Elle, почала зустрічатися із 30-річним американським актором Остіном Батлером.

Про це повідомив інсайдер журналу People, після того, як парочку почали помічати разом на прогулянках.

"Остін та Кая насправді зустрічаються. Всі друзі думають, що вони прекрасна пара, а в порівнянні з її попередніми стосунками, це крок уперед. Вона про це знає", – сказав інсайдер, додавши, що модель виглядає дуже щасливою з Батлером.

Остін понад 8 років зустрічався із актрисою Ванесою Хадженс. Пара розійшлася у 2020-му @ryanmcginleystudios фото

Всього місяць тому модель порвала стосунки з австралійським актором Джейкобом Елроді. Пара зустрічалася близько року. За попередньою інформацією, їм вдалося зберегти теплі стосунки.

Нагадаємо, фото у костюмі на голе тіло з обкладинки Elle прокоментував тато моделі. Чоловік Сінді Кроуфорд сказав, що "не був готовий до цього дня".

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