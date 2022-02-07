Роналду в трусах та масці оздоровився в холодильній камері. ВІДЕО

Португальський футболіст Кріштіану Роналду, який зовсім скоро стане батьком двійні, поділився з фолловерами своїми засобами зміцнення імунітету.

Спортсмен показав, як заходить у морозильну камеру в самих лише трусах та рукавичках.

Роналду опублікував відео у своєму Instagram.

"Побачимося", - сказав спортсмен, зачиняючи двері кріогенної камери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

До речі, не тільки Роналду є прихильником такого способу відновлення. Колись боксер Володимир Кличко показав, як подався в кріосауну у трусах та балаклаві.

Нагадаємо, у Роналду четверо дітей: 11-річний син Кріштіанінью, двійнята Матео і Ева, яких футболісту народила сурогатна матір, і дочка Алана - спільна дитина Кріштіану та Джорджини.

Як відомо, багатодітний батько частенько хизується м'язистим тілом, рекламуючи спіднє. По таткових слідах пішов і його первісток Кріштіану-молодший.