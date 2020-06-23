Кличко у трусах і шкарпетках показав свою холоднокровність
23 червня 2020, 12:30
Схоже, боксерові Володимиру Кличку в червневу спеку закортіло трохи холоду. Тому він подався в кріосауну.
Свій лук - балаклаву, рукавички, шкарпетки тощо він продемонстрував у Instagram.
"Мені казали, що я холоднокровний, сьогодні це правда", - написав 44-річний спортсмен.
Як показав Володя у сторі, температура в кріосауні становила -110 за Цельсієм, і це було "суперхолодно".
До слова, днями екснаречена Кличка, американська акторка Хейден Пенетьєрі привітала його з Днем батька. Вона запостила ніжне архівне фото Володимира з їхньою донькою Каєю Євдокією.
Як відомо, дівчинці вже 5 років, і вона живе з татом.
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