Кличко у трусах і шкарпетках показав свою холоднокровність

Схоже, боксерові Володимиру Кличку в червневу спеку закортіло трохи холоду. Тому він подався в кріосауну.

Свій лук - балаклаву, рукавички, шкарпетки тощо він продемонстрував у Instagram.

Як гаряче холодно! фото з instagram кличка

"Мені казали, що я холоднокровний, сьогодні це правда", - написав 44-річний спортсмен.

Як показав Володя у сторі, температура в кріосауні становила -110 за Цельсієм, і це було "суперхолодно".

До слова, днями екснаречена Кличка, американська акторка Хейден Пенетьєрі привітала його з Днем батька. Вона запостила ніжне архівне фото Володимира з їхньою донькою Каєю Євдокією.

Колишня Кличка називає його "дивовижним чоловіком" та "чемпіоном щодня" фото з instagram пенетьері

Як відомо, дівчинці вже 5 років, і вона живе з татом.

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