Брехня про секс-сцени та фіаско за столом: Йохансон із чоловіком зіграли сімейне життя у кумедному ВІДЕО

Американська акторка Скарлетт Йохансон та її третій чоловік, комік Колін Джост виявилися чудовим творчим тандемом.

Парочка знялася в рекламному ролику для Super Bowl, зігравши подружжя, що потрапляє в незручні ситуації із вини голосового помічника Alexa.

Він читає думки Скарлетт та Коліна, викриваючи навіть найневиннішу брехню.

Скарлетт Йохансон і Колін Джост одружилися в 2020-му скріншоти з відео з Youtube

Так Йохансон дізнається, що в неї після сну тхне з рота, і що чоловік вважає її гру настільки паскудною, що ладен інсценувати власну смерть, щоби її не бачити. Джост, своєю чергою, відкриває для себе той факт, що його жінці подобається зніматися в секс-сценах із гарячими красунчиками.

Alexa викриває будь-яку брехню та недомовки

"Поставити нагадування: інсценувати свою смерть", - каже голосовий помічник

Закінчується ж ролик повною катастрофою: Alexa повідомляє гостям пари, що Колін на 5 годин забув у машині устриці, але їх усе одно подали до столу. Гості видовищно блюють.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, в серпні Йохансон і Джост стали батьками. В них народився хлопчик, якого назвали Космо.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Йохансон: Жінкам майже заборонено говорити про насолоду від сексу