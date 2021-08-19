Скарлетт Йохансон удруге стала мамою: відомі стать та ім'я малюка

Американська акторка Скарлетт Йохансон та її чоловік, комік Колін Джост стали батьками.

На відміну від потайної кінозірки, її коханий вирішив не тягти кота за хвіст та повідомити радісну новину в Instagram.

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"Гаразд, гаразд, у нас народилася дитина. Його звати Космо. Ми його дуже любимо", - написав Колін, додавши, що буде вдячний за повагу до приватного життя його родини.

Як відомо, про цікавий стан 36-річної Скарлетт почали подейкувати в липні, але лише днями Колін підтвердив, що дружина при надії.

Нагадаємо, в акторки від попереднього шлюбу є донька Роуз Дороті.

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