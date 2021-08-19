Скарлетт Йохансон удруге стала мамою: відомі стать та ім'я малюка
19 серпня 2021, 09:25
Американська акторка Скарлетт Йохансон та її чоловік, комік Колін Джост стали батьками.
На відміну від потайної кінозірки, її коханий вирішив не тягти кота за хвіст та повідомити радісну новину в Instagram.
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"Гаразд, гаразд, у нас народилася дитина. Його звати Космо. Ми його дуже любимо", - написав Колін, додавши, що буде вдячний за повагу до приватного життя його родини.
Як відомо, про цікавий стан 36-річної Скарлетт почали подейкувати в липні, але лише днями Колін підтвердив, що дружина при надії.
Нагадаємо, в акторки від попереднього шлюбу є донька Роуз Дороті.
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