"ВІА Гра" Попова наробила млосних фото у ліжку
9 лютого 2022, 17:30
Учасниця гурту "ВІА-Гра" Оксана Попова влаштувала гарячий домашній фотосет.
У зйомці співачка позує у домашньому одязі та білизні в спальні.
"Належу тобі", – коротко написала вона.
До слова, попередній фотосет артистки був не менш гарячий, хоча позувала вона в образі лижниці.
Нагадаємо, Попова полюбляє хизуватися фігурою. Дівчина влаштовує чимало зйомок на яких позує, наприклад, у купальнику та на підборах.
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