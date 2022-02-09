"ВІА Гра" Попова наробила млосних фото у ліжку

9 лютого 2022, 17:30

Учасниця гурту "ВІА-Гра" Оксана Попова влаштувала гарячий домашній фотосет.

У зйомці співачка позує у домашньому одязі та білизні в спальні.

 
фото instagram@kseniapopova

"Належу тобі", – коротко написала вона.


 
У порфоліо Попової є і більш відверті фото
 

До слова, попередній фотосет артистки був не менш гарячий, хоча позувала вона в образі лижниці.

 
 
У найкращих традиціях ВІА-Гри, як то кажуть
 
 


Нагадаємо, Попова полюбляє хизуватися фігурою. Дівчина влаштовує чимало зйомок на яких позує, наприклад, у купальнику та на підборах.


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