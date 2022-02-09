"ВІА Гра" Попова наробила млосних фото у ліжку

Учасниця гурту "ВІА-Гра" Оксана Попова влаштувала гарячий домашній фотосет.

У зйомці співачка позує у домашньому одязі та білизні в спальні.

"Належу тобі", – коротко написала вона.

У порфоліо Попової є і більш відверті фото

До слова, попередній фотосет артистки був не менш гарячий, хоча позувала вона в образі лижниці.



Нагадаємо, Попова полюбляє хизуватися фігурою. Дівчина влаштовує чимало зйомок на яких позує, наприклад, у купальнику та на підборах.