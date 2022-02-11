Федишин у купальнику полежала на мальдівському узбережжі з хлопцями. ФОТО
П'ятниця, 11 лютого 2022, 17:00
Співачка Ірина Федишин продовжує відпочивати із родиною на Мальдівах. Артистка вже хизувалася першим контентом із райського курорту.
Цього разу зірка показала сімейний знімок, а також кілька відео з пляжу.
"Щаслива сім’я", – коротко написала Федишин.
Не забула виконавиця і про лавсторі з коханим чоловіком (а за сумісництвом й своїм продюсером).
Ранком Федишин катається на гойдалці.
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А пообідді співачка позує на пляжі.
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Нагадаємо, не так давно Ірина теж показалася у купальнику. Правда стрибала не у теплу воду, а в сніг.
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