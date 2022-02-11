Федишин у купальнику полежала на мальдівському узбережжі з хлопцями. ФОТО

Співачка Ірина Федишин продовжує відпочивати із родиною на Мальдівах. Артистка вже хизувалася першим контентом із райського курорту.

Цього разу зірка показала сімейний знімок, а також кілька відео з пляжу.

Фотосесією "керує" старший син співачки) фото instagram@irynafedyshyn

"Щаслива сім’я", – коротко написала Федишин.

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Не забула виконавиця і про лавсторі з коханим чоловіком (а за сумісництвом й своїм продюсером).

Закохані та щасливі)

Ранком Федишин катається на гойдалці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

А пообідді співачка позує на пляжі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Нагадаємо, не так давно Ірина теж показалася у купальнику. Правда стрибала не у теплу воду, а в сніг.

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