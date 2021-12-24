Федишин у купальнику застрибнула в сніг. ВІДЕО

Співачка Ірина Федишин уперше спробувала доволі поширену розвагу - стрибнула в сніг у купальнику.

Щоправда, спочатку Іра добряче розпарилася у гарячому чані і лише потім побігла і занурилася в холод надворі.

Зірка зізналася, що їй сподобалося. Відео вона виклала в Instagram, і його трохи холодно довитися.

"Вперше стрибнула у сніг у купальнику🙈 Звичайно, після того, як тіло добряче розігрілося). Чесно… мені сподобалося 😂 Хочу ще", - написала Федишин.

Оголена Федишин вивалялася в снігу

Бррр

View this post on Instagram A post shared by Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Нагадаємо, нещодавно відео своїх снігових розваг показувала дружина Сергія Тігіпка, Алла Зіневич.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"У мене нерви не сталеві": Федишин зізналася, що використовує у вихованні ремінь і хоче народити ще

Федишин у купальнику попозувала у величезному акваріумі в Туреччині

Федишин на болгарському пляжі зробила 1000 фото у купальнику