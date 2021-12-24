Федишин у купальнику застрибнула в сніг. ВІДЕО
Співачка Ірина Федишин уперше спробувала доволі поширену розвагу - стрибнула в сніг у купальнику.
Щоправда, спочатку Іра добряче розпарилася у гарячому чані і лише потім побігла і занурилася в холод надворі.
Зірка зізналася, що їй сподобалося. Відео вона виклала в Instagram, і його трохи холодно довитися.
"Вперше стрибнула у сніг у купальнику🙈 Звичайно, після того, як тіло добряче розігрілося). Чесно… мені сподобалося 😂 Хочу ще", - написала Федишин.
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Нагадаємо, нещодавно відео своїх снігових розваг показувала дружина Сергія Тігіпка, Алла Зіневич.
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