Федишин у купальнику застрибнула в сніг. ВІДЕО

П'ятниця, 24 грудня 2021, 10:33

Співачка Ірина Федишин уперше спробувала доволі поширену розвагу - стрибнула в сніг у купальнику. 

Щоправда, спочатку Іра добряче розпарилася у гарячому чані і лише потім побігла і занурилася в холод надворі. 

Зірка зізналася, що їй сподобалося. Відео вона виклала в Instagram, і його трохи холодно довитися. 

"Вперше стрибнула у сніг у купальнику🙈 Звичайно, після того, як тіло добряче розігрілося). Чесно… мені сподобалося 😂 Хочу ще", - написала Федишин. 

 
Оголена Федишин вивалялася в снігу 
 
Бррр 

Нагадаємо, нещодавно відео своїх снігових розваг показувала дружина Сергія Тігіпка, Алла Зіневич. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"У мене нерви не сталеві": Федишин зізналася, що використовує у вихованні ремінь і хоче народити ще

Федишин у купальнику попозувала у величезному акваріумі в Туреччині

Федишин на болгарському пляжі зробила 1000 фото у купальнику


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
IDEALMEDIA
Останні матеріали
Більше матеріалів