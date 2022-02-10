Федишин у двоколірному бікіні погасала пляжем на омріяних Мальдівах

Артистка Ірина Федишин так довго співала "Хочу на Мальдіви", що Всесвіт її нарешті почув. Зірка вперше потрапила на омріяний курорт та зняла атмосферне відео для свого Instagram.

"Ура!!! Мальдіви. Мрії збуваються. P.s.: тепер у пісні трохи зміняться слова : "Я хочу ще раз на Мальдіви!!", - написала захоплена Іра.

Твоє обличчя, коли збулася давнішня мрія

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Нагадаємо, в 35-річної Федишин є ще одна заповітна мрія: подарувати третю дитину своєму чоловікові-продюсеру Віталію Човнику.

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