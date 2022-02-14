55-річний Кассель вхопив дружину за дупцю та привітав із Днем закоханих. ФОТО
Понеділок, 14 лютого 2022, 14:30
Французький актор Венсан Кассель привітав свою дружину модель Тіну Кунакі із Днем закоханих, виклавши у мережу спільні світлини з відпочинку.
55-річний мачо оприлюднив милі фото зі своєю 24-річною коханою в Instagram.
Нагадаємо, у квітні 2019 року Кунакі народила чоловікові донечку.
Як відомо, від попередньої дружини, Моніки Белуччі, в Касселя є ще дві дочки: Дева та Леоні.
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