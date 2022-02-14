55-річний Кассель вхопив дружину за дупцю та привітав із Днем закоханих. ФОТО

Французький актор Венсан Кассель привітав свою дружину модель Тіну Кунакі із Днем закоханих, виклавши у мережу спільні світлини з відпочинку.

55-річний мачо оприлюднив милі фото зі своєю 24-річною коханою в Instagram.

Знімки вийшли дуже живими фото з Instagram vincentcassel

Кассель хоч і старший за свою дружину на 30 років, але запхає за пояс багатьох молодих хлопців

Актор грайливо вхопив красуню за дупцю

Ідеальна ілюстрація до Дня закоханих

Нагадаємо, у квітні 2019 року Кунакі народила чоловікові донечку.

Як відомо, від попередньої дружини, Моніки Белуччі, в Касселя є ще дві дочки: Дева та Леоні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

24-річна Кунакі в Бразилії посвітила звабливими формами в спідньому

Кассель схвалює: Тіна Кунакі посвітила довгими ніжками в глянці

22-річна Кунакі згадала першу зустріч із Касселем: Це він! Моя доля!