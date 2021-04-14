24-річна Кунакі в Бразилії посвітила звабливими формами в спідньому
14 квітня 2021, 17:34
Молода дружина французького актора Венсана Касселя, Тіна Кунакі знялася в черговій гарячій фотосесії.
24-річна красуня, на чиїй фігурці не позначилося народження доньки Амазоні, попозувала для бренду білизни Cuup.
Зйомка проходила в улюбленій Тіною Бразилії, на тлі мальовничих краєвидів. Дружина Касселя не лише виступала в ролі моделлі, а й була режисеркою.
Нагадаємо, Кассель і Кунакі зіграли красиве весілля в 2018-му. Як відомо, Венсан старший за свою музу на 30 років, але вона вже в першу їхню зустріч зрозуміла, що цей чоловік - її доля.
Фото з Instagram Кунакі, Coop, фотографів Морган Лей та Джонні Кокрейна
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