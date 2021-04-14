24-річна Кунакі в Бразилії посвітила звабливими формами в спідньому

Молода дружина французького актора Венсана Касселя, Тіна Кунакі знялася в черговій гарячій фотосесії.

24-річна красуня, на чиїй фігурці не позначилося народження доньки Амазоні, попозувала для бренду білизни Cuup.

24-річна Тіна в млосних позах знялася у спідньому

Зйомка проходила в улюбленій Тіною Бразилії, на тлі мальовничих краєвидів. Дружина Касселя не лише виступала в ролі моделлі, а й була режисеркою.

Меседж фотосету - відчуття свободи в поєднанні з комфортом та підтримкою

Нагадаємо, Кассель і Кунакі зіграли красиве весілля в 2018-му. Як відомо, Венсан старший за свою музу на 30 років, але вона вже в першу їхню зустріч зрозуміла, що цей чоловік - її доля.

Фото з Instagram Кунакі, Coop, фотографів Морган Лей та Джонні Кокрейна

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Тіна Кунакі в купальнику осідлала 54-річного Касселя

Дочки-мачухи: Тіна Кунакі показала ніжне ФОТО з Девою Кассель