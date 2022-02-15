Зірка "Супермоделі по-українськи" Маремуха показалася без мейкапу та в душі. ФОТО

Вівторок, 15 лютого 2022, 13:00

Блогерка та фіналістка проєкту "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха разом зі своїм чоловіком вирушила на відпочинок до Таїланду.

Звідти красуня постить не тільки мальовничі краєвиди, але й себе ненафарбовану.

Маремуха показала, що таке "нейчерал б'юті" у сторіс в Instagram.

 
Ніяких фільтрів, окрім сонячних променів
скріншот зі сторіс Instagram vicky_mare
 
Маремуха вирішила дати обличчю та волоссю відпочити
 
А ось і коханий потрапив в об'єктив камери

Нагадаємо, нещодавно блогерка розповіла про свою бісексуальність та поліаморність.

А ще модель розказала, чому вони з чоловіком вирішили жити окремо, та поділилася власним досвідом гостьового шлюбу.

Маремуха Модель блогери

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