Зірка "Супермоделі по-українськи" Маремуха показалася без мейкапу та в душі. ФОТО
Вівторок, 15 лютого 2022, 13:00
Блогерка та фіналістка проєкту "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха разом зі своїм чоловіком вирушила на відпочинок до Таїланду.
Звідти красуня постить не тільки мальовничі краєвиди, але й себе ненафарбовану.
Маремуха показала, що таке "нейчерал б'юті" у сторіс в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно блогерка розповіла про свою бісексуальність та поліаморність.
А ще модель розказала, чому вони з чоловіком вирішили жити окремо, та поділилася власним досвідом гостьового шлюбу.
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