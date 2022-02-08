"Боялася, що знову розійдемося": Маремуха розповіла, чому вони з чоловіком стали жити нарізно

Блогерка та фіналістка проєкту "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха, яка нещодавно розповіла про свою бісексуальність та поліаморність, продовжила тему відкритих стосунків.

Модель розказала, чому вони з чоловіком вирішили жити окремо, та поділилася власним досвідом гостьового шлюбу.

"Гостьовий шлюб і ми. Що таке гостьовий шлюб - ви можете загуглити. А от чому ми вирішили його спробувати, знаємо лише ми удвох. Якщо коротко, то… Коли ми зійшлися після розставання, я боялася, що знову розійдемося. Життя непередбачуване, чим і цікаве. І після страху, другу роль зіграли моя лінь та практичність. Не хотілося збирати і знову перевозити речі", - зізналася блогерка.

Instagram vicky_mare фото з

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Модель розказала, що вони з чоловіком вирішили просто зустрічатися, але не з‘їжджатися. Адже цю помилку парочка зробила 6 років тому, коли скоротила сумісним життям "цукерково-букетний період".

Вікторія з чоловіком досить довго жили разом у Франції

"Якщо ми отримали другий шанс, було прийнято рішення нікуди не поспішати. Ходити на побачення, переписуватися, фліртуючи тощо. А з‘їхатися, коли вже закінчимо ремонт в нашій спільній квартирі, яку, до речі, Луї придбав ще перед тим, як ми розійшлися. Вона більша за попередню, саме для особистого простору кожного. Та з дитячою кімнатою, на майбутнє", - заспойлерила Маремуха.

Віка дуже хвилювалася, що вони з коханим не зможуть мешкати разом, тому що вона почала отримувати справжній кайф від гостьового шлюбу.

"Жити разом ми почали ще у Франції. Звичайно, це обставини. Але після повернення в Україну, я майже постійно жила у Луї. І знаєте, ми зрозуміли, що нам комфортно, як разом, так і нарізно. Але ми любимо спати в обіймах та піклуватися одне про одного. Дивитися кіно разом та спілкуватися про різне", - написала блогерка.

Дівчина також додала, що вони таки вирішили з’їхатися та припинити гостьовий шлюб не деякий час.

Маремуха з коханим поставили гостьвий шлюб на паузу

"А за думкою інших знавців та "психологів", судячи з мого інтерв‘ю ви зрозуміли, що нам начхати", - підбила підсумки модель.

Як відомо, відкритий та гостьовий шлюб вже давно практикується серед зірок.

Наприклад, союз актора Вілла Сміта та Джади Пінкетт-Сміт вважається одним з найміцніших в Голлівуді, адже подружжя живе у відкритому шлюбі й має партнерів на стороні.