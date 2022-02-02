Зірка "Супермоделі по-українськи" Маремуха розповіла про відкритий шлюб з мільйонером та секс із жінками

Блогерка та фіналістка проекту "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха, яка, до речі, має більше пів мільйона підписників в Instagram, не боїться відверто обговорювати відкриті стосунки, секс та власну орієнтацію.

На ці пікантні теми зірка поговорила в інтерв'ю DOROTYE.

За словами Вікторії, з чинним чоловіком, французьким мільйонером Луї, її познайомив їхній спільний друг Роман.

"Проходить час і він мене знайомить з Луї, а той мене чогось дратував. І я на нього дивлюся і кажу до свого товариша: "Ромо, забери його. Він мене чогось так бісить. Я не приховувала цього", - розказала Маремуха.

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Віка Маремуха разом зі своїм чоловіком Луї Фото з Instagram vicky_mare

Потім Вікторія розповіла, що саме її "бічфейс" та відмови дуже зацікавили Луї, адже він користувався великою популярністю серед "дівок" та завжди отримував бажане.

Згодом Маремуха та Луї зустрілися ще раз та випадково опинилися вдвох. І якщо на початку зустрічі блогерка хотіла якомога швидше втекти, то під кінець спілкування вона була цілком задоволена діалогом зі своїм кавалером та навіть відмітила його гарне почуття гумору, що є дуже важливою рисою для Віки.

"Ми почали спілкуватися у соцмережах, "пішло-поїхало", запросив на побачення і ми вирішили, що будемо зустрічатися лише влітку", - розповіла блогерка.

У 2019 році мільйонер зробив Вікторії пропозицію руки і серця, а вже через 3 місяці зрадив кохану.

Луї зробив Вікторії пропозицію під час подорожі у Париж фото з Instagram vicky_mare

За словами зірки, впродовж року вони з Луї мешкали окремо і займалися з сімейним психологом.

Дівчина також розповіла про свою бісексуальність та поліаморність.

"Взагалі, сексуальний потяг до жінки я відчула першим. Це було, коли я знайшла у тата гральні карти з голими бабами", - поіронизувала Віка.

Маремуха розповіла про свої перші сексуальні зв’язки з подругами та наголосила, що має повне право вступати у такі стосунки, якщо їй заманеться. Але мешкати під одним дахом разом з дівчиною вона не зможе.

"Що я, що Луї – ми дуже свободолюбиві. В нас відкритий гостьовий шлюб. Ми живемо окремо і дозволяємо собі займатися сексом з іншими партнерами. Ми не брешемо один одному", - розказала блогерка.

Вікторія також додала, що її коханий був прихильником поліаморії ще до зустрічі із нею.

Парочка відкрито спілкується про свою поліаморність і не приховує цього

Зірка зазначила, що під час статевих актів з різними партнерами вони з чоловіком обов’язково використовують засоби контрацепції.

"За півроку фізичний контакт був у мене один раз. І це був захищений секс", - зауважила модель.

"Ми створили міцний партнерський союз, де ми не тільки кохані люди одне одному. Ми друзі. Ми підтримка одне одного. Ми будуємо щось більше, ніж просто сім’ю. Це так афігєнно, тому що ми одне одному довіряємо", - підбила підсумки Маремуха.

Як відомо, все більше зірок почали відкрито спілкуватися про свою орієнтацію. Не стала винятком і співачка Олександра Заріцька, яка повідомила, що не належить до гетеросексуальних людей.

А ще раніше співак Melovin здійснив камінг-аут та підняв прапор ЛГБТ над сценою.