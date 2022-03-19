Готуйсь-цільсь-вогонь: у мережі кепкують з Кіри Рудик, яка заспамила Instagram фото з автоматами

Голова партії "Голос" Кіра Рудик з самого початку війни увійшла в образ "захисниці" з автоматом.

Причому депутатка не просто тихесенько собі вчиться стріляти, а постійно позує зі зброєю в руках та викладає фото у свій Instagram.

"Захисниця :) Не думала, що колись доведеться брати до рук зброю. Але тут таке: хіба хочеш - мусиш. Тепер в мене ще більше пієтету перед нашими воїнами, і всіма, хто спокійно і без страху нас захищає", - написала Кіра 25-го лютого.

Рудик залишається в Києві і готується зустріти ворога... та напрацьовує імідж фото з Instagram

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"Я - українська жінка. Я люблю різнокольорові тюльпани, пілатес, рожевий колір. Саджати квіти, гуляти до ночі по Андріївському, свою кішку Мішель. Нюхати нові парфуми, голосно сміятись, носити м‘які шкарпетки, які трохи слизькі на підлозі. Витирати серветкою бокали, зефір, розкладати документи за алфавітом", - писала пізніше Рудик.

"А тепер все, що я люблю, потрібно захищати. Бо, виходить, що кожна з нас має взяти до рук зброю і виконати свій обов‘язок. Не тому, що поруч нема чоловіків, а тому, що ми це можемо. І зробимо", - пафосно наголошувала вона.

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"Ви питаєте, чи я тренуюсь. Кожного дня, дві години на день. Готуйсь-цільсь-вогонь. Готуйсь-цільсь-вогонь", - пише депутатка в мережі.

За три тижні війни в Instagram Рудик з’явилася купа фото з автоматом у різних обставинах. І це, звісно ж, привернуло увагу мережі. З Кіри відкрито кепкують у Facebook.

автор дмитро коваленко у facebook

Не нашёл на обложке Киру Рудик Posted by Yevgeniy Mudzhyri on Friday, March 18, 2022

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