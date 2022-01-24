Магічної пігулки немає: Кіра Рудик вразила схудненням. ФОТО до та після

36-річна голова партії "Голос" Кіра Рудик останнім часом дуже змінилася зовні.

Депутатка суттєво схудла і вирішила розкрити секрет свого перевтілення.

Як наголосила Рудик у своєму Instagram, жодної магії в її схудненні немає. А головне в цьому процесі – системний підхід та робота над собою.

"Останнім часом надходить величезна кількість запитань (і компліментів) щодо того, як змінився мій зовнішній вигляд. Я знаю, що ви сподіваєтесь на розповідь про магічну пігулку, доступну лише депутатам ВР (так, мене питали і про таке!), або про унікальну програму -10 кг за 10 днів. Мушу вас розчарувати, все, що я напишу - ви, скоріше за все, вже знаєте", - почала депутатка.

Скільки саме кіло вдалося скинути і за який час, Рудик не уточнювала, але зміни очевидні

"Будь-яка зайва вага пов‘язана з порушеннями жирового або вуглеводного обміну. Тому, перш за все, потрібно піти до хорошого ендокринолога. Якщо ви бігаєте, займаєтесь спортом, раціонально харчуєтесь, але не бачите результату, скоріше всього, це системна проблема, і вирішувати її треба системно. Тільки лікар має сказати вам, що саме працює не так, і як це виправити", - заявила Рудик.

"Системність і постійна робота важливіші за швидкий результат. Впевнена, багато хто з вас худнув на декілька кг завдяки швидким дієтам, але ця вага швидко повертається… Три основні фактори, які треба відрегулювати, це - харчування, спорт, сон", - зауважила Кіра.

Відтепер депутатка буде ще й ЗОЖ-блогеркою

"В мене ні на що не вистачає часу", - скажете ви. "I feel your pain", - скажу вам. Зайва вага набирається при недосипі, нічних під‘їданнях, стресі і відсутності часу на себе. Тут я можу вам розказати про життя політика, сон в машині, ефіри, засідання і постійний стрес. Про те, що ми намагаємось вибрати сім‘ю, коханих, успіх, а вибирати потрібно, перш за все, себе", - заявила Рудик.

Так Кіра виглядала в грудні минулого року фото з instagram

Депутатка також повідомила, що тепер її день починається і закінчується бігом.

"Їжа. Нічого нового. Буду ділитись з вами своїм раціоном. Сон. Тут потрібно максимізувати якість сну, якщо не вдається збільшити його кількість… В загальному, секретів нема. Буду розповідати більше про те, як виглядає зараз моє життя, можливо, це допоможе стати здоровішим комусь з вас ❤", - підсумувала депутатка.

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