Із хвостом vs без хвоста: Кіра Рудик у мережі поставила ребром важливе питання
Вівторок, 25 січня 2022, 11:30
Схоже, голова партії "Голос" Кіра Рудик вирішила додати більше життя і драйву у свій Instagram. Розказавши днями підписникам про своє схуднення, 36-річна політикиня вирішила запитати порад щодо зачіски.
Опитування вона влаштувала в Insta-сторіс.
Нагадаємо, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко нещодавно хвалилася в мережі своєю грою на барабанах. А президент Володимир Зеленський полюбляє постити себе у спортзалі.
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