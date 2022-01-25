Із хвостом vs без хвоста: Кіра Рудик у мережі поставила ребром важливе питання

Вівторок, 25 січня 2022, 11:30

Схоже, голова партії "Голос" Кіра Рудик вирішила додати більше життя і драйву у свій Instagram. Розказавши днями підписникам про своє схуднення, 36-річна політикиня вирішила запитати порад щодо зачіски.

Опитування вона влаштувала в Insta-сторіс.

 
Пані Кірі потрібна ваша допомога в важливому питанні
фото з instagram рудик
 
А ще Рудик інколи постить свою кицю на ймення Мішель
 
На жаль, із котиком щодо зачіски не порадишся

Нагадаємо, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко нещодавно хвалилася в мережі своєю грою на барабанах. А президент Володимир Зеленський полюбляє постити себе у спортзалі.

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