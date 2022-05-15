Наступне Євробачення - в українському Криму: найкращі меми про перемогу Kalush Orchestra

Гурт Kalush Orchestra приніс Україні перемогу в Євробаченні-2022. Користувачі соцмереж аплодують і щиро дякують хлопцям, а ще, звісно, постять меми.

Одна з тем - де ж ми, все ж таки, проведемо Євробачення-2023 і де через рік зі сцени пролунає "Stefania": у звільненій від російської окупації Ялті чи в звільненому від неї ж Севастополі.

Буде красиво!

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Між іншим, письменниця Джоан Роулінг не сумнівалася в перемозі Kalush Orchestra.

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Серед тих, хто привітав Україну з перемогою - британський прем'єр Борис Джонсон (віднедавна відомий також як Борис Джонсонюк) та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Це чітке відображення не лише вашого таланту, а і непохитної підтримки вашої боротьби за свободу", - написав Борис.

"Цього вечора ваша пісня підкорила наші серця. Ми всім світом святкуємо вашу перемогу. Европейський союз із вами", - запевнила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, наприкінці свого виступу лідер Kalush Orchestra Олег Псюк звернувся до Європи та всього світу з закликом допомогти врятувати Маріуполь та "Азовсталь". Музикант зважився на цей крок навіть попри загрозу дискваліфікації.

Фото з соцмереж, з Instagram Суспільного

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