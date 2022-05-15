Україна перемогла у Євробаченні-2022
14-го травня у Турині відбувся фінал 66-го Євробачення, в якому змагалися представники 25-ти країн.
Гурт Kalush Orchestra посів перше місце і приніс третю в історії перемогу України в Євробаченні.
Друге місце дісталося Великобританії , а третє - Іспанії.
Професійне журі дало Україні 192 бали. Від глядачів ми отримали 439 балів.
Неймовірно важливо, що наприкінці свого виступу лідер Kalush Orchestra Олег Псюк закликав Європу і світ допомогти врятувати Маріуполь та "Азовсталь".
Після цих слів пошуковий запит слова "Азовсталь" у Google збільшився у кілька разів.
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Попри побоювання дискваліфікації України через заклик допомоги Маріуполю, цього все-таки не сталося.
"Ми розуміємо глибокі почуття щодо України зараз і вважаємо, що коментарі Kalush Orchestra та інших артистів, які висловлюють підтримку українського народу, мають скоріше гуманітарний, ніж політичний характер", - зазначили в оргкомітеті Євробачення.
ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИСТУП УКРАЇНЦІВ:
До речі, фінал Євробачення відкрили піснею Джона Леннона "Give Peace a Chance" (Дайте шанс миру).
Крім того, про Україну наприкінці свого виступу згадали сестри з Ісландії. Дівчата вигукнули "Peace for Ukraine".
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А німець Malik Harris був із гітарою з написом Peace на синьо-жовтому тлі.
ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ВЕЛИКОБРИТАНІЇ:
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Як відомо, цього року росію не допустили до участі у Євробаченні через напад на Україну. А напередодні фіналу конкурсу з'явилася інформація, що російські хакери намагатимуться завадити Kalush Orchestra перемогти.
Нагадаємо, першу перемогу Україні у конкурсі принесла Руслана у 2004-му році, а Джамала перемогла у Євробаченні-2016.