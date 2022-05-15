Україна перемогла у Євробаченні-2022

14-го травня у Турині відбувся фінал 66-го Євробачення, в якому змагалися представники 25-ти країн.

Гурт Kalush Orchestra посів перше місце і приніс третю в історії перемогу України в Євробаченні.

Друге місце дісталося Великобританії , а третє - Іспанії.

Професійне журі дало Україні 192 бали. Від глядачів ми отримали 439 балів.

Так виглядають результати фіналу Євробачення-2022

Неймовірно важливо, що наприкінці свого виступу лідер Kalush Orchestra Олег Псюк закликав Європу і світ допомогти врятувати Маріуполь та "Азовсталь".

Після цих слів пошуковий запит слова "Азовсталь" у Google збільшився у кілька разів.

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Попри побоювання дискваліфікації України через заклик допомоги Маріуполю, цього все-таки не сталося.

"Ми розуміємо глибокі почуття щодо України зараз і вважаємо, що коментарі Kalush Orchestra та інших артистів, які висловлюють підтримку українського народу, мають скоріше гуманітарний, ніж політичний характер", - зазначили в оргкомітеті Євробачення.

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До речі, фінал Євробачення відкрили піснею Джона Леннона "Give Peace a Chance" (Дайте шанс миру).

Крім того, про Україну наприкінці свого виступу згадали сестри з Ісландії. Дівчата вигукнули "Peace for Ukraine".

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А німець Malik Harris був із гітарою з написом Peace на синьо-жовтому тлі.

Представник Німеччини закликав до миру в Україні

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Як відомо, цього року росію не допустили до участі у Євробаченні через напад на Україну. А напередодні фіналу конкурсу з'явилася інформація, що російські хакери намагатимуться завадити Kalush Orchestra перемогти.

Нагадаємо, першу перемогу Україні у конкурсі принесла Руслана у 2004-му році, а Джамала перемогла у Євробаченні-2016.