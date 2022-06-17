Згадуєш Джонсона, хоч тебе обіймає Макрон: фото Зеленського з французьким колегою насмішило мережу

Приїзд лідерів 4-х європейських країн 16-го червня спричинив хвилю жартів і фотожаб у мережі.

Спочатку фото Макрона, Шольца і Драгі у спецпотязі стало мемом, а після цього світлина обіймів Зеленського з французьким колегою розбурхала фантазію і креатив українців.

Зокрема, жартівники одразу пригадали славнозвісне фото Андрія Богдана, який щось каже на вухо президенту. І порівняли зустріч Еммануеля Макрона з путіним за довжелезним столом.

Колись на місці Макрона був Богдан...

Трішки натяку на еротику

Державна таємниця

Коли твій краш фліртує з іншим

У Бориса Джонсона з'явився конкурент

Трішки гумору для інтелектуалів

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