Згадуєш Джонсона, хоч тебе обіймає Макрон: фото Зеленського з французьким колегою насмішило мережу

ТаблоID — П'ятниця, 17 червня 2022, 09:13

Приїзд лідерів 4-х європейських країн 16-го червня спричинив хвилю жартів і фотожаб у мережі.

Спочатку фото Макрона, Шольца і Драгі у спецпотязі стало мемом, а після цього світлина обіймів Зеленського з французьким колегою розбурхала фантазію і креатив українців. 

Зокрема, жартівники одразу пригадали славнозвісне фото Андрія Богдана, який щось каже на вухо президенту. І порівняли зустріч Еммануеля Макрона з путіним за довжелезним столом. 

 
Колись на місці Макрона був Богдан... 
 
 
 
 
Трішки натяку на еротику 
 
Державна таємниця 
 
Коли твій краш фліртує з іншим 
 
У Бориса Джонсона з'явився конкурент 
 
Трішки гумору для інтелектуалів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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