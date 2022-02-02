До Зеленського - в зеленій: Борис Джонсон у Києві привернув увагу краваткою. ФОТО

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Київ та поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським.

Для цієї зустрічі британський політик обрав зелену краватку - і цей факт не лишився непоміченим ЗМІ.

На думку кореспондента ВВС Джеймса Вотерхауса, Джонсон у такий спосіб проявив повагу до Зеленського, знаючи, що цей колір "присутній" у його прізвищі. І взагалі вони "атакували одне одного чарівливістю".

Борис Джонсон приїхав до Зеленського в зеленій краватці фото з сайту getty images

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Як відомо, Джонсон і раніше використовував свої краватки в якості меседжів. Так, наприклад, у 2020-му, оголошуючи британцям про домовленості з Євросоюзом, повязані з Brexit, прем'єр був у краватці з рибками, пише The Guardian. І одним із ключових питань, про які йшла мова, була зміна обсягів вилову риби в територіальних водах країни.

У політика є краватка в рибки фото afp з сайту getty images

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обожнює веселі шкарпетки. А колишню першу леді США Меланію Трамп підозрювали в тім, що вона навмисне припускалася якихось скандальних ляпів у своїх луках, щоби виставити чоловіка дурнем.

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