Байден упав і став героєм мемів: на прикру пригоду президента США відреагували соцмережі

Експрезидент США Дональд Трамп за роки свого правління подарував мережі купу мемів (наприклад, незабутнє "Сovfefe"). Тепер же настала черга Джо Байдена.

Американський керманич упав, піднімаючись на борт літака.

Соцмережі не забарилися з реакцією, причому деякі жарти досить злі та ейджистські.

Не могли інтернет-користувачі не згадати й про Трампа.

They can churn these videos out quickly can’t they! Biden falls up the stairs to Air Force One but you’ll never guess why 😉 #Bidenfall #Trump pic.twitter.com/krEvy8vkdL