"Лайно в тарілці і похоронні вінки": як українці путіна з 70-річчям "вітають"
— П'ятниця, 7 жовтня 2022, 12:26
"Здохни", "лайно", "на рік ближче до смерті", - саме так 7-го жовтня українці вітають президента РФ володимира путіна з 70-м днем народження.
І це тільки невелика частина "теплих" привітань, які з самого ранку заполонили всю мережу.
*Несподіваний дзвінок у двері до бункера іменинника*Posted by Діма Коваленко on Friday, October 7, 2022
Як відомо, путін вже не перший рік інтригує світ змінами в своїй зовнішності, породжуючи підозри про ботокс і пластику, а то й двійників, котрі вже давно замінили справжнього політика.
А ще кілька місяців тому загадковий автор повідомив, що путін збирається лягти на онкооперацію.
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