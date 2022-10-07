"Лайно в тарілці і похоронні вінки": як українці путіна з 70-річчям "вітають"

"Здохни", "лайно", "на рік ближче до смерті", - саме так 7-го жовтня українці вітають президента РФ володимира путіна з 70-м днем народження.

І це тільки невелика частина "теплих" привітань, які з самого ранку заполонили всю мережу.

Так сьогодні виглядає "солодкий" стіл у Кремлі

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Українці не забули "привітати" ненависного ювіляра

До речі, дуже цікава інсталяція

Забули покласти мило

Квіти на день народження диктатора сьогодня тільки такі

Віримо в ЗСУ!

Українцям креативу не бракувало ніколи

Цікаво, що день народження диктатора припав на день бавовни. Співпадіння? Не думаємо...

*Несподіваний дзвінок у двері до бункера іменинника* Posted by Діма Коваленко on Friday, October 7, 2022

Як відомо, путін вже не перший рік інтригує світ змінами в своїй зовнішності, породжуючи підозри про ботокс і пластику, а то й двійників, котрі вже давно замінили справжнього політика.

А ще кілька місяців тому загадковий автор повідомив, що путін збирається лягти на онкооперацію.

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