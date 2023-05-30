Подяка від Буданова та "отвєтка" Лободи: у мережі кепкують з БпЛА "від Лорак"
За даними росЗМІ в ніч на 30 травня Москву атакувало близько 30 безпілотників, однак найбільшу увагу до себе привернув БпЛА з нібито ім’ям власниці українського громадянства, співачки Ані Лорак (яка впродовж війни залишається в росії).
Українці вже встигли пожартувати з того самого БпЛа з наліпкою "Ані Лорак. Фонд помсти".
Нагадаємо, це вже не перший раз, коли у мережі тролять Лорак з приводу її позиції, зокрема й спроби всидіти на двох стільцях.
У березні цьогоріч співачка взялася виправдовуватися, що не займає позицію щодо "конфлікту" між Україною та росією і не надає жодної військової допомоги.
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