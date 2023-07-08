Віталіна Ющенко похвалилася дорослим сином з тризубом на шиї

Старша дочка експрезидента Віктора Ющенка Віталіна замилувала мережу знімком подорослішавшого сина Віктора.

На фото парубок попозував у сонцезахисних окулярах, джинсовці та з тризубом на шиї.

"Ростуть діти", - підписала фото Віталіна.

Нагадаємо, у квітні минулого року Віталіна відвезла 17-річного на той час сина на навчання до Канади. А у вересні того ж року Ющенко повідомила, що Віктор повернувся з Канади і вступив до Національного університету ім. Шевченка.

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