Віталіна Ющенко похвалилася дорослим сином з тризубом на шиї
Старша дочка експрезидента Віктора Ющенка Віталіна замилувала мережу знімком подорослішавшого сина Віктора.
На фото парубок попозував у сонцезахисних окулярах, джинсовці та з тризубом на шиї.
"Ростуть діти", - підписала фото Віталіна.
Нагадаємо, у квітні минулого року Віталіна відвезла 17-річного на той час сина на навчання до Канади. А у вересні того ж року Ющенко повідомила, що Віктор повернувся з Канади і вступив до Національного університету ім. Шевченка.
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