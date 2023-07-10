51-річна Вергара у яскравому монокіні показала соковиту фігуру на тлі моря. ФОТО

ТаблоID — Понеділок, 10 липня 2023, 12:59

Колумбійсько-американська зірка Софія Вергара так зраділа 30-ти мільйонам фоловерів в Instagram, що вирішила одразу ж потішити їх своїми фото в купальнику. 

51-річна красуня виклала світлини, на яких позує у яскравому монокіні на балконі на тлі моря десь в Італії. 

"30 000 000 підписників!! ❤️❤️ Дякую вам усім! Дякую, що ви завжди зі мною! Дякую, що завжди підтримуєте мене у всьому, що я роблю!!! Поцілунки з Італії", - написала актриса. 

 
Соковиті форми Вергари - її візитівка 
 
Підписники вражені виглядом Софії і пишуть їй про це у коментарях 

Нагадаємо, кілька років тому тоді ще 47-річна Вергара мірялася дупцями зі своєю молодою племінницею. 


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