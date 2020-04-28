Епічна битва сідниць: 47-річна Софія Вергара помірялася дупцею з на 20 років молодшою племінницею
Вівторок, 28 квітня 2020, 16:00
Американська акторка Софія Вергара продемонструвала в соцмережі свій пружний задок, а заразом загадала загадку підписникам.
47-річна зірка "Сучасної сімейки" та її 27-річна племінниця Клаудія знялися удвох та запропонували визначити, де хто.
"Стара модель 72-го року та нова модель 92-го", - підписала актриса.
Нагадаємо, шикарними пляжними тілами у мережі також люблять похвалитися 56-річна Елль Макферсон та 54-річна Ліз Херлі.
Фото з Instagram
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