Епічна битва сідниць: 47-річна Софія Вергара помірялася дупцею з на 20 років молодшою племінницею

Американська акторка Софія Вергара продемонструвала в соцмережі свій пружний задок, а заразом загадала загадку підписникам.

47-річна зірка "Сучасної сімейки" та її 27-річна племінниця Клаудія знялися удвох та запропонували визначити, де хто.

"Стара модель 72-го року та нова модель 92-го", - підписала актриса.

Баттл п'ятих точок: де Софія, а де Клаудія?

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На цьому фото точно 47-річна актриса

Нагадаємо, шикарними пляжними тілами у мережі також люблять похвалитися 56-річна Елль Макферсон та 54-річна Ліз Херлі.

Фото з Instagram

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