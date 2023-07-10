Юрушева показала милі кадри зі своєю 1,5-річною модницею на відпочинку
Бізнеследі та дружина ексгубернатора Черкащини Олександра Скічка Єлизавета Юрушева замилувала фото 1,5-річної донечки Анни.
Серію знімків із відпочинку в Італії Ліза виклала у своєму Instagram.
"Мода – її професія", – жартома написала Юрушева та показала доньку у своїх окулярах.
Також Ліза виклала відео з узбережжя, на якому її старша донька Тата з молодшою сестричкою будують піщані замки.
"Щасливе дитинство", – написала вона.
Як відомо, Ліза з дітьми нині живе в Мілані. Там вона почала заново опановувати нову професію у місцевому університеті.
Нагадаємо, раніше Юрушева вже виставляла світлини з відпочинку. Однак не уточнювала, чи був з ними Скічко, про що, власне, змовчала і зараз.
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