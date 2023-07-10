Юрушева показала милі кадри зі своєю 1,5-річною модницею на відпочинку

Бізнеследі та дружина ексгубернатора Черкащини Олександра Скічка Єлизавета Юрушева замилувала фото 1,5-річної донечки Анни.

Серію знімків із відпочинку в Італії Ліза виклала у своєму Instagram.

"Мода – її професія", – жартома написала Юрушева та показала доньку у своїх окулярах.

Крихітка Анна вже "цікавиться" модою фото з instagram лізи юрушевої

Хазяйновита дитина росте :)

Також Ліза виклала відео з узбережжя, на якому її старша донька Тата з молодшою сестричкою будують піщані замки.

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"Щасливе дитинство", – написала вона.

8-річна Тата бавиться з молодшою сестричкою

Як відомо, Ліза з дітьми нині живе в Мілані. Там вона почала заново опановувати нову професію у місцевому університеті.

Нагадаємо, раніше Юрушева вже виставляла світлини з відпочинку. Однак не уточнювала, чи був з ними Скічко, про що, власне, змовчала і зараз.

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