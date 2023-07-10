Роналду з нареченою показали засмаглі тіла і відпочинок на яхті

Португальський футболіст Кріштіану Роналду за час відпочинку перетворився на справжнього тревел-блогера.

Цього разу спортсмен показав, як прокотився з нареченою Джорджиною Родрігес у човні та позасмагав на яхті.

"Любителі пляжу", - підписала фото кохана Роналду.

Парочка відпочиває активно і не збирається сидіти на місці

Джорджині є чим похизуватися (ні, не тільки своїм спортивним чоловіком)

Цікаво, чи використовувала Родрігес фотошоп?

Як відомо, блискуче виглядати членам родини допомагає не лише спорт. Якось Роналду показав, що робить у морозильній камері задля збереження молодості.

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