Роналду з нареченою показали засмаглі тіла і відпочинок на яхті

Марія Мельник — Понеділок, 10 липня 2023, 15:45

Португальський футболіст Кріштіану Роналду за час відпочинку перетворився на справжнього тревел-блогера.

Цього разу спортсмен показав, як прокотився з нареченою Джорджиною Родрігес у човні та позасмагав на яхті.

"Любителі пляжу", - підписала фото кохана Роналду.

 
Парочка відпочиває активно і не збирається сидіти на місці
 
Джорджині є чим похизуватися (ні, не тільки своїм спортивним чоловіком)
 
 
Цікаво, чи використовувала Родрігес фотошоп?
 
 

Як відомо, блискуче виглядати членам родини допомагає не лише спорт. Якось Роналду показав, що робить у морозильній камері задля збереження молодості.


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