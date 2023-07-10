Роналду з нареченою показали засмаглі тіла і відпочинок на яхті
Португальський футболіст Кріштіану Роналду за час відпочинку перетворився на справжнього тревел-блогера.
Цього разу спортсмен показав, як прокотився з нареченою Джорджиною Родрігес у човні та позасмагав на яхті.
"Любителі пляжу", - підписала фото кохана Роналду.
Як відомо, блискуче виглядати членам родини допомагає не лише спорт. Якось Роналду показав, що робить у морозильній камері задля збереження молодості.
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