73-річна Джейн Сеймур посвітила фігурою в яскравому декольтованому купальнику. Фото

Марія Ткаченко 23 вересня, 14:30
Джейн Сеймур
Фото з Instagram Сеймур

Британсько-американська акторка Джейн Сеймур пораділа теплій вересневій погоді, наробивши фото в купальнику для свого Instagram.

73-річна зірка серіалу "Доктор Квін" попозувала на тлі басейну та коло дому.

Джейн Сеймур у купальнику

Джейн поки остаточно не прощається з літом


"Сонце і невеличкий сплеск червоного - чого же бажати? Вийдіть сьогодні надвір, зробіть глибокий вдих та не згадайте про прийняття маленьких радостей. За такі моменти як цей!", - написала Джейн.

"Офіційно перший день осені, і я щаслива повідомити, поки жодних светрів!", - зазначила акторка, маючи на увазі день осіннього рівнодення, 22-ге вересня.

Фігура Джейн Сеймур

73-річна Сеймур і її вересневий вайб

Як відомо, Сеймур чотири рази була заміжня. Але чоловіка, з яким вона стала найщасливішою, зірка зустріла лише в 72.

Нагадаємо, Джейн розповідала, як доглядає за своєю зовнішністю і якої дієти дотримується.

Читайте також:

Вік - лише цифра: 72-річна Джейн Сеймур в обтислій сукні з голими плечима зчинила фурор на парадному хіднику

81-річна Марта Стюарт у купальниках знялася для Sports Illustrated Swimsuit

"Це для мене святе": 72-річна Сеймур розкрила б'юті-секрет із використання шампуню не за призначенням

"Тричі на тиждень у мене тренер по Zoom": 90-річна Коллінз заявила, що не бачить причини "розсипатися" й похвалилася своїм п'ятим чоловіком

купальники
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів