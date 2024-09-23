73-річна Джейн Сеймур посвітила фігурою в яскравому декольтованому купальнику. Фото

Британсько-американська акторка Джейн Сеймур пораділа теплій вересневій погоді, наробивши фото в купальнику для свого Instagram.

73-річна зірка серіалу "Доктор Квін" попозувала на тлі басейну та коло дому.

Джейн поки остаточно не прощається з літом

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"Сонце і невеличкий сплеск червоного - чого же бажати? Вийдіть сьогодні надвір, зробіть глибокий вдих та не згадайте про прийняття маленьких радостей. За такі моменти як цей!", - написала Джейн.

"Офіційно перший день осені, і я щаслива повідомити, поки жодних светрів!", - зазначила акторка, маючи на увазі день осіннього рівнодення, 22-ге вересня.

73-річна Сеймур і її вересневий вайб

Як відомо, Сеймур чотири рази була заміжня. Але чоловіка, з яким вона стала найщасливішою, зірка зустріла лише в 72.

Нагадаємо, Джейн розповідала, як доглядає за своєю зовнішністю і якої дієти дотримується.