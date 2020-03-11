69-річна "дівчина Бонда" Джейн Сеймур заявила, що не редагує фото в купальниках, і розкрила секрети краси

Британська актриса Джейн Сеймур, відома за роллю дівчини Джеймса Бонда в фільмі "Живи і дай померти", а ще за серіалом "Метод Комінські", є активною користувачкою Instagram.

Зокрема 69-річна зірка часто постить фото в купальниках та стверджує, що не вдається до фотошопу.

Джейн Сеймур 69 років

Ба більше, Джейн, яка у 67 знялася для Playboy, обходиться без складних процедур краси. Про те, як підтримувати ідеальний баланс у догляді за собою, вона розказала виданню People.

Зірка стверджує, головне - це баланс у всьому

"Гадаю, є багато людей, які просто здаються. Заводять дітей і кажуть: "Окей, досить мені вже перейматися зовнішнім виглядом та підтримувати форму." А ще вважають, що такі, як я, відвідують екзотичні спа і роблять всілякі спеціальні процедури, але я нічого такого не роблю", - запевнила актриса.

Зі слів Сеймур, її головне правило - це помірність у всьому. Зірка дотримується середземноморської дієти, їсть багато риби, горіхів та овочів. Нещодавно Джейн відкрила для себе інтервальне голодування.

Що стосується догляду за шкірою обличчя й тіла, то актриса регулярно користується засобами для ексфоліації та слідкує за тим, щоби перед сном її лице було "добре-добре вмите".

Сеймур запевняє, що фото в купальнику не редагує

Макіяж та зачіски для виходів на червоні доріжки Сеймур інколи робить собі сама.

"Люди з мене сміються, бо навіть на "Еммі", "Оскар" та SAG Awards я сама робила зачіску та мейкап. Мені було весело. Я нікого не наймала для того, щоби мене чепурили, я не змогла всунути це в мій розклад, тож що я зробила? Дістала свого пензля для макіяжу, і вийшло добре, у мене вже були найкращі перукарі та візажисти, побачимо, чи я зможу зробити це сама. І було справді дуже весело", - поділилася зірка.

Актриса зіграла в другому сезоні "Метода Комінські" з Майклом Дугласом

Як похвалилася Джейн, вона добре в цій справі тямить і може давати поради професіоналам. Але й сама не відмовляється навчатися в них чогось нового.

Як відомо, Сеймур чотири рази була заміжня. З останнім своїм чоловіком вона розлучилася в 2015-му після 22 років шлюбу. В актриси є четверо дітей та кілька онуків.

Джейн - бабуся

Бабуся, яка позує для Playboy

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