Затятий романтик: 75-річний Річард Гір став на одне коліно перед удвічі молодшою дружиною на хіднику у Венеції. Фото

Тетяна Сухачова 2 вересня, 18:00

Прем’єра комедії "Вовки" в рамках Венеційського кінофестивалю запам’ятається не лише яскравою появою головних зірок стрічки Бреда Пітта і Джорджа Клуні у компанії своїх коханих.

Того ж вечора під пильною увагою папараці опинився і 75-річний голлівудський актор Річард Гір. Івент своїх колег зірка відвідав у компанії сім’ї: 24-річного сина Гомера та 41-річної дружини Алехандри Сільви.

Останню зірка вирішив ушанувати по-особливом. На очах у папараці демонстративно став на одне коліно, захоплюючись вродою коханої, пише Daily Mail.

Річард Гір став на одне коліно перед дружиною

Коли в душею ти все той сами романтик :)

фото GETTY IMAGES

Річард Гір із сином і дружиною

75-річний Річард Гір, його дружина Алехандра і син Гомер

фото GETTY IMAGES

Як відомо, у Річарда та Алехандри є одна спільна дитина. Первістка Гомера актор виховує із ексдружиною, моделлю Кері Ловелл. А чинна благовірна зірки також має сина від попередніх стосунків.

Нагадаємо, про зіркові пари з великою різницею у віці TabloID розповідав у попередньому матеріалі.

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