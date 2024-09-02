Пітт і Клуні з коханими в розкішних сукнях засвітилися на прем'єрі та подвійному побаченні у Венеції

1-го вересня в рамках Венеційського кінофестивалю-2024 відбулася прем’єра фільму "Вовки", головні ролі в якому зіграли актори Бред Пітт та Джордж Клуні.

На парадному хіднику обидва показалися зі своїми дамами серця: правозахисницею Амаль Клуні та дизайнеркою ювелірних виробів Інес де Рамон.

І якщо для Джорджа поява з благовірною – звична справа, то для Бреда – це був світський дебют із коханою. Для нього 31-річна дизайнерка обрала білу максісукню з драпіруванням, яка підкреслила її струнку фігуру. Пітт же натомість показався у total black, що складався з класичного жакету та штанів кльош.

Фантастична четвірка по-голівудськи :) фото GETTY IMAGES

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Бред нарешті з'явився з коханою на світському івенті фото GETTY IMAGES

Подружжя Клуні також не відставало у сенсі стилю. Джордж обрав класичний костюм з метеликом та білою сорочкою, а його дружина – пастельно-жовту максі сукню із великою кількістю мережива.

Джордж і Амль Клуні як завжди розкішні фото GETTY IMAGES

До речі, після прем’єри фільму Пітта з коханою і Джорджа з дружиною помітили на подвійному побаченні. Четвірка каталася містом, у була зазнімкована разом на катері.

Нагадаємо, раніше у Венеції зі своїм гіпотетичним бойфрендом засвітилася Анджелін Джолі.