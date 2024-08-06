20 років і більше: найвідоміші зіркові пари з великою різницею у віці

Він вже не той Джек Доусон, але на романи з молоденькими пасіями пороху ще вистачає Фото: Getty Images

Леонардо ДіКапріо ось уже тривалий час крутить роман з молодшою на 23 роки моделлю. А Том Круз, здається, закохався у молодшу на 37 років співачку. Натомість співачка Шер не приховує, що останні роки завжди обирає чоловіків значно молодших. Цікаво дізнатися чому?

ТаблоID розкаже про зіркові пари з великою різницею у віці. Скільки років між Бредлі Купером та Джіджі Хадід? Хто став потенційним новим молодим обранцем Мадонни? Та чи серйозними є стосунки Джонні Деппа? Усе найцікавіше – далі.

Леонардо ДіКапріо

49-річний краш всіх часів Леонардо ДіКапріо крутить роман із 26-річною італійською моделлю Вітторією Черетті. Ймовірно, вони познайомилися у травні 2023 року під час прем’єри фільму "Вбивці квіткової повні".

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Ось вона - кохана Лео Фото: Getty Inages

Відтоді парочку ловили на прогулянці за морозивом та у нічному клубі. А навесні цього року подейкували про заручини Лео та Вітторії, хоча представники актора спростували ці чутки. Днями фото закоханих на яхті облетіли світові ЗМІ.

Цікаво, затятий голлівудський холостяк не квапиться під вінець через вік Черетті? Бо, кажуть, що йому подобаються панянки до 25 років.

Мадонна

65-річна співачка Мадонна місяць тому заінтригувала фоловерів ймовірним новим бойфрендом. На День незалежності США, який відзначається 4 липня, вона вирішила відпочити у клубі із друзями. Звідти попдіва опублікувала провокативні фото, де невідомий молодик поклав свою руку їй на груди. А декілька днів тому вона майже оголена заселфилася у ліжку з чоловіком. Чи це не натяк на новий роман?

У цій парі велика різниця у віці між чоловіком і жінкою Фото: Instagram

Ще декілька місяців тому Мадонна зустрічалася із 30-річним боксером Джошем Поппером. Як зазначали інсайдери, пара розійшлася через напружені графіки та неможливість бачити одне одного.

Бред Пітт

60-річний актор Бред Пітт та 34-річна дизайнерка ювелірних виробів Інес де Рамон вже не приховують своїх стосунків. У липні 2024 року вони разом з’явилися на перегонах Формули-1 і міцно трималися за руки.

Бред уже відкрито демонструє свої стосунки з Інес Фото: Getty Images

Ця парочка почала зустрічатися у 2022 році. Разом їх бачили на концерті Боно, а вже у лютому цього року писали, що Бред та Інес живуть разом. Джерела наголошували: жінка дуже рада такому розвитку подій. Цікаво, що Рамон була в офіційному шлюбі з актором Полом Веслі і лише у березні оформила розлучення.

Венсан Кассель

57-річний актор Венсан Кассель теж відкрито демонструє свої стосунки з 27-річною моделлю Нарою Баптістою. У травні вони разом засвітилися на червоному хіднику у Каннах.

30 років - така різниця у віці у цієї парочки Фото: Getty Images

Ймовірно, їхній роман розпочався у вересні 2023 року – за декілька місяців після розлучення Касселя із Тіною Кунакі. Тоді актор з’явився в Instagram-stories моделі. Фоловери одразу відмітили її неймовірну схожість із Тіною.

Лише у січні 2024 року Венсан та Нара разом позували на Паризькому тижні моди.

Бредлі Купер

49-річний актор Бредлі Купер та 29-річна модель Джіджі Хадід, здається, закрутили вже повноцінний роман. Восени 2023 року папараці ловили їх на побаченнях, а зараз вони вже не приховують своїх стосунків.

Як пише видання People, спираючись на анонімні джерела, Джіджі та Бредлі у "повноцінних стосунках". Вони зайняті роботою, але знаходять спільний час. Крім того, модель була й раніше захоплена актором до їхнього першого побачення. Нагадаємо, у травні Купер та Хадід разом витанцьовували на концерті Тейлор Свіфт.

Сієнна Міллер

42-річна акторка Сієнна Міллер закрутила роман із молодшим на 15 років колегою Олі Гріном. Вони зійшлися у лютому 2022 року, а вже згодом почали разом з’являтися на червоних хідниках.

Вагітна Сієнна Міллер та Олі Грін знялися для Vogue Фото: Instagram

Чоловік майже не афішує своє особисте життя у соцмережах. Навіть про те, що пара чекає спільну дитину, випадково дізналися папараці – вони підловили Сієнну на одному з пляжів. На початку 2024 року Міллер та Грін стали батьками, хоча офіційно узаконювати свої стосунки не квапляться.

Джонні Депп

61-річний Джонні Депп пустився берега після скандального розлучення з Ембер Хьорд. На заміну їй найвідоміший Джек Горобець знайшов собі росіянку на ім’я Юлія. Принаймні у її компанії актора підловили папараці в Лондоні.

Потенційна пасія Деппа значно молодша за нього. Вона називає себе моделлю та має бізнес у Чехії. Ймовірно, з Джонні вона знайома уже декілька років.

Том Круз

62-річний актор Том Круз теж мав стосунки із росіянкою. Наприкінці 2023 року стало відомо про його роман із 36-річною дочкою ексдепутата держдуми РФ Ельсіною Хайровою. Її близьке оточення стверджувало, що у пари все ой-як серйозно, а вони тим часом обіймалися на одній з вечірок у Лондоні.

Колаж ТаблоID

Утім, сталося не так, як гадалося. Наприкінці березня 2024 року Круз розірвав стосунки із Хайровою. Тепер вже близьке оточення актора пояснило, що чималу роль відіграв ексчоловік росіянки - олігарх Дмитро Цетков і його інтерв’ю, де він порадив зірці бути на сторожі своїх грошей.

Однак голлівудський актор не здається. Інсайдери подейкують, що тепер Том Круз захопився 25-річною іспанською співачкою Вікторією Канал. За декілька тижнів після знайомства на музичному фестивалі і дружнього спілкування, між ними, нібито, розгорілися почуття.

Ймовірно, це нова дівчина Тома Фото: Instagram

Натомість Вікторія спростувала усі чутки про свою потенційну близькість із актором. Вона з посмішкою відреагувала на всі повідомлення та назвала це "божевіллям".

Джейсон Момоа

45-річний "Аквамен" Джейсон Момоа після розлучення із старшою на 11 років Лізою Боне закрутив новий роман. Його обраницею стала 32-річна акторка Адріа Архона. Цікаво, що довгий час він тримав у таємниці їхні стосунки.

Різниця у 13 років між цими двома Колаж ТаблоID

Як пишуть ЗМІ, пару об’єднала любов до байків, якими Момоа захоплюється дуже давно. А от Архона підтримала заняття чоловіка. Як пояснив актор, це додатковий привід для обіймів.

Шер

78-річна співачка Шер зустрічається із 38-річним музичним продюсером Алексом Едвардсом. Якось в одному зі своїх інтерв’ю вона пояснила, чому обирає хлопців молодших. Оскільки чоловіки її віку вже мертві.

Шер та Алекс, ймовірно, почали зустрічатися наприкінці 2022 року. Вони разом з’являлися на публічних заходах та відзначали день народження співачки. Попри 40-річну різницю у віці, Шер дуже тепло говорить про свого хлопця і називає його "прекрасним чоловіком".

Нагадаємо, ТаблоID раніше писав про Еммануеля та Бріджит Макрон, у яких різниця у віці 24 роки. А також розповідав, як Катерині Репяховій вдалося підкорити старшого на 29 років Віктора Павліка.