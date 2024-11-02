Адель перевтілилася у кіногероїню Меріл Стріп та обійняла її на своєму концерті. Відео
Британська співачка Адель на своєму концерті 1 листопада у Лас-Вегасі перевтілилася у героїню фільму "Смерть їй личить" Меделін Ештон, яку у 1992 році зіграла акторка Меріл Стріп.
До речі, 75-річна Стріп була на концерті, й Адель спустилася зі сцени, аби її обійняти.
Відео у мережі активно поширюють фани Адель.
На ролику Адель йде до глядацьких сидінь під час виконання своєї пісні, коли вона наближається до Стріп, перериває пісню й вітається, присідає у реверансі та обіймає.
"Я люблю вас", - каже вона у мікрофон.
Меріл Стріп з посмішкою відповіла щось співачці, однак цього не було чутно.
Нагадаємо, якось на одному зі своїх концертів Адель нецензурно вилаяла свого фана за гомофобний вислів.
Раніше ТаблоID розповідав і показував, як змінювався стиль Адель за часи музичної кар'єри.