Адель перевтілилася у кіногероїню Меріл Стріп та обійняла її на своєму концерті. Відео

Фото з Instagram Адель

Британська співачка Адель на своєму концерті 1 листопада у Лас-Вегасі перевтілилася у героїню фільму "Смерть їй личить" Меделін Ештон, яку у 1992 році зіграла акторка Меріл Стріп.

До речі, 75-річна Стріп була на концерті, й Адель спустилася зі сцени, аби її обійняти.

Відео у мережі активно поширюють фани Адель.

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На ролику Адель йде до глядацьких сидінь під час виконання своєї пісні, коли вона наближається до Стріп, перериває пісню й вітається, присідає у реверансі та обіймає.

"Я люблю вас", - каже вона у мікрофон.

Меріл Стріп з посмішкою відповіла щось співачці, однак цього не було чутно.

Ми навряд колись дізнаємося, що відповіла акторка на такий жест Адель Фото з Instagram Адель

Адель відтворила образ з фільму Меріл Стріп Фото з Instagram Адель

Здається, зірка була розчулена вчинком співачки

Нагадаємо, якось на одному зі своїх концертів Адель нецензурно вилаяла свого фана за гомофобний вислів.

Раніше ТаблоID розповідав і показував, як змінювався стиль Адель за часи музичної кар'єри.