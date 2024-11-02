Адель перевтілилася у кіногероїню Меріл Стріп та обійняла її на своєму концерті. Відео

Юлія Леськова 2 листопада, 16:33
Адель під час свого концерту
Фото з Instagram Адель

Британська співачка Адель на своєму концерті 1 листопада у Лас-Вегасі перевтілилася у героїню фільму "Смерть їй личить" Меделін Ештон, яку у 1992 році зіграла акторка Меріл Стріп.

До речі, 75-річна Стріп була на концерті, й Адель спустилася зі сцени, аби її обійняти.

Відео у мережі активно поширюють фани Адель.


На ролику Адель йде до глядацьких сидінь під час виконання своєї пісні, коли вона наближається до Стріп, перериває пісню й вітається, присідає у реверансі та обіймає.

"Я люблю вас", - каже вона у мікрофон.

Меріл Стріп з посмішкою відповіла щось співачці, однак цього не було чутно.

Адель та Меріл Стріп на концерті

Ми навряд колись дізнаємося, що відповіла акторка на такий жест Адель

Фото з Instagram Адель
Адель в образі з фільму Смерть личить їй

Адель відтворила образ з фільму Меріл Стріп

Фото з Instagram Адель
Меріл Стріп та Адель пообіймалися на концерті

Здається, зірка була розчулена вчинком співачки

Нагадаємо, якось на одному зі своїх концертів Адель нецензурно вилаяла свого фана за гомофобний вислів.

Раніше ТаблоID розповідав і показував, як змінювався стиль Адель за часи музичної кар'єри.

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