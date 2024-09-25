Млосна Єва Мендес у леопарді та з голими плечима показала, заради чого варто було застрягнути в ліфті
50-річна актриса Єва Мендес стала героїнею нового номера мексиканського Vogue. Актриса з’явилася на обкладинці жовтневого випуску, а також попозувала у стильних луках серед атмосферного інтер’єру.
Результатом наречена Раяна Гослінга поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Мамуся на роботі. Ця зйомка вартувала того, аби застрягнути в ліфті", – написала вона.
До речі, раніше Мендес розповіла про неоднозначну процедуру по догляду за собою, яку робить вже досить давно.
Нагадаємо, Раян Гослінг та Єва Мендес заручені вже багато років. У 2022-му почали ходити чутки, що закохані таємно побралися.
До речі, пара виховує 2 доньок: 10-річну Есмеральду та 8-річну Амаду.
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