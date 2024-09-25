Млосна Єва Мендес у леопарді та з голими плечима показала, заради чого варто було застрягнути в ліфті

50-річна актриса Єва Мендес стала героїнею нового номера мексиканського Vogue. Актриса з’явилася на обкладинці жовтневого випуску, а також попозувала у стильних луках серед атмосферного інтер’єру.

Результатом наречена Раяна Гослінга поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Мамуся на роботі. Ця зйомка вартувала того, аби застрягнути в ліфті", – написала вона.

Обкладинку представили у ч/б фото Emma Summerton

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фото Emma Summerton

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50-річна акторка зізналася, що напередодні зйомки застрягла в ліфті фото Emma Summerton

До речі, раніше Мендес розповіла про неоднозначну процедуру по догляду за собою, яку робить вже досить давно.

Нагадаємо, Раян Гослінг та Єва Мендес заручені вже багато років. У 2022-му почали ходити чутки, що закохані таємно побралися.

До речі, пара виховує 2 доньок: 10-річну Есмеральду та 8-річну Амаду.