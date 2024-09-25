Млосна Єва Мендес у леопарді та з голими плечима показала, заради чого варто було застрягнути в ліфті

Тетяна Сухачова 25 вересня, 17:30

50-річна актриса Єва Мендес стала героїнею нового номера мексиканського Vogue. Актриса з’явилася на обкладинці жовтневого випуску, а також попозувала у стильних луках серед атмосферного інтер’єру.

Результатом наречена Раяна Гослінга поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Мамуся на роботі. Ця зйомка вартувала того, аби застрягнути в ліфті", – написала вона.

Єва Мендес на обкладинці Vogue

Обкладинку представили у ч/б

фото Emma Summerton

Єва Мендес у новій зйомці

Єва демонструє нову інтерпретацію леопардового тренда

фото Emma Summerton
Мендес у глянці
фото Emma Summerton
50-річна Єва Мендес
Подейкують, їхні стосунки з Раяном Гослінгом у 2022-му вийшли на новий рівень
фото Emma Summerton
Актриса Єва Мендес у 2024

Красуня млосно попозувала на камеру

фото Emma Summerton
Кохана Раяна Гослінга 2024

50-річна акторка зізналася, що напередодні зйомки застрягла в ліфті

фото Emma Summerton

До речі, раніше Мендес розповіла про неоднозначну процедуру по догляду за собою, яку робить вже досить давно.

Нагадаємо, Раян Гослінг та Єва Мендес заручені вже багато років. У 2022-му почали ходити чутки, що закохані таємно побралися.

До речі, пара виховує 2 доньок: 10-річну Есмеральду та 8-річну Амаду.

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