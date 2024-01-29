"Охорона Елвіса", запрошення до Backstreet Boys, дружба з Тімберлейком та в'язання: цікаві факти з життя Раяна Гослінга

Його погляд не залишає байдужим жодного фана. А легендарний прес став героєм багатьох мемів. Свого часу одне авторитетне видання намагалося декілька разів номінувати його у рейтинг "Найсексуальніших чоловіків", але він вперто від цього відмовлявся.

43-річний актор Раян Томас Гослінг з дитинства мріяв про ту кар’єру, яку має зараз. Але він пройшов досить непростий шлях. ТаблоID зібрав найдетальнішу колекцію фактів про зірку фільмів "Драйв" та "Барбі".

Цей фірмовий погляд звів з розуму не одну прихильницю Фото Getty Images

Ножі, лайки та "Охорона Елвіса"

Раян Гослінг народився у Лондоні канадської провінції Онтаріо. Його батько Томас був комівояжером паперової фабрики, а мати Донна – секретаркою. Також у зірки екранів є старша сестра Менді.

Через роботу батька родина вимушена була часто переїжджати з міста у місто. Тому малий Раян не міг завести друзів і часто почувався самотнім. У школах його цькували, але й Гослінг натомість був ще з тим характером.

У першому класі він подивився фільм "Перша кров", де Сильвестр Сталлоне зіграв свою культову роль Рембо. Надихнувшись історією, хлопець вирішив повторити її у реальному житті – взяв ножі для біфштексів, приніс до школи і почав кидати їх в інших дітей.

"Мене відсторонили від занять. Батьки були налякані, що дозволяли мені дивитися такі жорстокі фільми", - пригадував актор.

Так Раян виглядав у квітні 2002 році, коли йому було 21 Фото Getty Images

Але вже в третьому класі Раян взявся за іншу "зброю" – хлопець почав неабияк лихословити. Він не бачив у цьому жодної проблеми, на відміну від вчителів. Цей молодий струмок лайки неможливо було зупинити. Тому мама Донна вдалася до дуже суворих по відношенню до сина обмежень – заборонила цілий день дивитися фільми.

Це було настільки жорстоким покаранням, що хлопець не витримав і випалив у відповідь усі перчені словечка, що тільки знав. Миттєво "термін" з одного дня збільшився до тижня, і Гослінг зрозумів, яку саме роль відіграє кіно у його житті.

"Мама знайшла моє слабке місце. Вона це знала. Невдовзі після цього забрала мене зі школи і займалася зі мною вдома. Частиною її навчального плану було читання. У бібліотеці була колекція фільмів, тому вона уклала зі мною угоду: за кожну прочитану книгу я міг узяти напрокат новий фільм", - розповідав актор.

Гослінг із мамою Донною Гослінг Фото Getty Images

З дитинства Гослінг почав йти до своєї мети - стати актором. Спочатку він підробляв разом із сестрою у свого дядька Елвіса Перрі, який за волею долі пародіював короля рок-н-ролу Преслі. Діти по черзі співали пісні на весіллях, а Раян ще й був особистим "охоронцем" дядька.

"Мені довелося носити велику золоту куртку з написом "Охорона Елвіса Перрі", подавати дядьку шарфи, які він знімав з шиї і роздавав жінкам у залі. І слідкувати, щоб вони не чіплялися", - розповідав актор.

Згодом він використав цей досвід у своїй першій телевізійній практиці.

Ненавидів бути дитиною

У 12 років Раян пройшов прослуховування до "Клубу Міккі Мауса". Це американська телепрограма, яка розпочалася ще у 1955 році, а своє відродження отримала у 90-х.

Тоді він з’явився усього у декількох епізодах, оскільки творці шоу вважали, що інші діти більш талановиті. Натомість самого Гослінга геть не приваблювала ідея бути у центрі уваги публіки. Але він відчував, що акторство дає йому можливість стати тим, ким хотіла бути його семирічна версія.

Раян і вгадайте хто

"Я ненавидів бути дитиною. Багато дітей-акторів відчували, що їх змушують це робити. Натомість я хотів того і прагнув якнайшвидше вирости", - пояснював він.

Найголовніше, що акторство принесло йому не лише професійне зростання, яке було можливе у тому віці, але ще й друзів, яких він не мав до 15 років.

Дружба з Тімберлейком

Під час роботи у "Клубі Міккі Мауса" Раян Гослінг потоваришував Джастіном Тімберлейком. Тоді вони навіть стали братами. Мама Джастіна Лінн протягом року була опікуном Раяна, коли його мамі довелося поїхати до Канади через роботу.

Джастін і Раян знайомі з дитинства Фото Getty Images

Гослінг згадував, як вони разом бешкетували, викрадаючи машину для гольфа. Але вчасно зупинялися, бо не хотіли бути малолітніми злодіями. Утім, зараз від тих двох хлопців і сліду немає. Тімберлейк пояснив, що це була дружба, як у початковій школі, для якої у дорослому житті немає місця.

"Він багато працює. За ним важко встигнути", - говорив співак на шоу у Еллен Дедженерес.

Цікаво, що Раян міг скласти конкуренцію Джастіну у сфері шоубізу. Спершу вони разом доводили до сказу прихильниць на шоу. А потім Гослінг організував власний рок-бенд Dead Man's Bones. Він виступав зі своїм знайомим Заком Шилдсом і взяв псевдонім Baby Goose. Ба більше – Раяну навіть пропонували участь у надпопулярному бенді Backstreet Boys. Та він все ж зосередився на своїй акторській кар’єрі.

Від любовних скандалів до в’язання

У 17 років Раян кинув школу і повністю поринув у світ кіно. Його дорога до світової популярності була схожа на гойдалки у негоду. Спочатку актора-початківця кинув його агент. Йому було вкрай необхідно позбутися свого шлейфу від дитячого телебачення і канадського акценту – тут він подекуди почав наслідувати зірку "Хрещеного батька" Марлона Брандо.

Справжнім першим проривом була участь у фільмі "Фанатик". Там Гослінг зіграв молодого єврея-неонациста. Згодом він казав, що ця роль подарувала йому ту кар’єру, яку він має зараз.

2001 рік, Раян на прем'єрі фільму "Фанатик" Фото Getty Images

Наступною гучною прем’єрою стала романтична драма "Щоденник пам’яті", де Гослінг зіграв зі своєю колишньою коханою Рейчел МакАдамс. Ця історія добряче захопила як глядачів, так і критиків. А поцілунок головних героїв називали найкращим за усі часи і навіть внесли до списку "50 класичних кінопоцілунків".

Цікаво, що на екрані вони і справді були закохані. А от поза знімальним майданчиком між ними вирували емоції, палкіші за Везувій. Гослінг навіть просив режисера Ніка Кассаветіса замінити МакАдамс. Ймовірно, причиною сварок між акторами стало вміння жінки відстоювати свою думку.

Рейчел МакАдамс та Раян Гослінг у фільмі "Щоденник пам’яті" грали закоханих

Але емоції довелося приборкувати. По закінченню знімального процесу незадовго закінчилися і їхні стосунки.

"Я не знаю, що сталося. За два роки я побачив її у Нью-Йорку, і ми почали думати, можливо, помилялися щодо один одного", - зізнавався Гослінг.

А от робота у фільмі "Ларс і справжня дівчина" подарували йому не скандали та інтриги, а тихе й спокійне хобі – в’язання.

"Ми знімали сцену, де я був у кімнаті, повній літніх жінок, і вони в’язали. Сцена тривала цілий день, тож вони навчили і мене. Це був один із найспокійніших днів у моєму житті", - зізнавався Раян.

Зайнятися в’язанням Раяна Гослінга надихнула робота у фільмі "Ларс і справжня дівчина"



Товстий і безробітний

Попри успіх і час від часу критику, Гослінг продовжував шукати себе. У 2007 році він мав грати у фільмі "Милі кості". Утім, вважав себе занадто молодим для ролі батька вбитої дівчинки-підлітка. Творці фільму переконували використати грим, а сам Раян набрав майже 30 зайвих кілограмів.

"Я з’явився на знімальному майданчику і страшенно помилився. Тоді я був товстим і безробітним", - говорив він і зник з екранів на довгі три роки.

Гослінг в жовтні 2007 Фото WireImage

Актор повернувся до роботи аж у 2010 році і не тямив себе від щастя. З ним сталася його перша комедійна роль у фільмі "Це безглузде кохання", де він зіграв з Еммою Стоун. Потім перша роль у бойовику "Драйв". А роботу у "Місці під соснами" він називав найкращим досвідом, який міг з ним статися. Та несподівано Раян Гослінг знову бере паузу у роботі.

"Я втратив бачення того, що роблю. Вважаю, що треба взяти паузу і все переосмислити. Мені потрібен відпочинок від самого себе", - казав він.

З Еммою Стоун у Гослінга виходить гарно грати кохання Фото Getty Images

Гучне повернення сталося лише у 2015 році. "Гра на пониження", "Круті чуваки", "Ла-ла Ленд" – усі ці фільми за участю Гослінга отримували і реакції критиків, і премії "Золотий глобус", і номінації на "Оскар".

Але справжньою несподіванкою стала його участь у фільмі "Барбі", де Гослінг зіграв ляльку Кена. Критики зазначили, що акторові не треба було братися за цю роботу, а зосередитися на чомусь більш серйозному. Але номінація на "Кращу чоловічу роль другого плану" цьогорічного "Оскару" саме за Раяном.

Кен Раян і Барбі Марго наробили галасу своєю участю у "Барбі" Фото Getty Images

Правильна жінка

Свого часу мама Раяна Гослінга дала зрозуміти, що для нього по-справжньому значить кіно, і підштовхнула до професії та в результаті і зустрічі з коханням усього свого життя. І ні, це була не секс-символ 70-х Ракель Велч.

"Одного разу я побачив її у "Маппет-шоу", вона танцювала з цим великим пухнастим павуком. І я закохався", - якось жартома зізнавався Гослінг.

Що таке справжнє кохання, він дізнався під час зйомок фільму "Місце під соснами" у 2011 році, де вперше зустрівся з Євою Мендес.

Гослінг з коханням свого життя - актрисою Євою Мендес Фото Getty Images

Між ними одразу розгорілася та сама хімія, хоч сам актор списував її на робочі стосунки. Але їхні таємні побачення, несподівані поцілунки та появи разом свідчили геть про інше. Єва намагалася стримати свої почуття і бути профі. Та для кохання жодних рамок не існує.

У 2014 році у пари народилася перша донька Есмеральда Аманда, а за два роки – Аманда Лі. Цікаво, що до стосунків з Гослінгом, Мендес узагалі не хотіла дітей.

"Ніхто не казав мені, що це буде робота, для якої потрібна неймовірна купа навичок: водія, кухаря, особистого помічника ображеного боса", - жартувала вона.

Обоє поділяють приватність своєї родини. А тому ЗМІ частенько доводиться попітніти, аби випитати щось особисте у Єви чи Раяна. Так само було і з весіллям пари. 11 років стосунків актори не були в офіційному шлюбі. Лише у 2022 році Мендес випадково у інтерв’ю підтвердила чутки про їхнє таємне весілля, назвавши Гослінга своїм чоловіком.

"Я знаю, що я з тією жінкою, з якою маю бути", - коротко резюмував актор.