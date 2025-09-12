Виглядає боляче: Байкова у самих трусиках показала, як їй скульптурують тіло дерев'яним шкребком

Супермодель Аліна Байкова не боїться радикальних методів на шляху до мети, особливо якщо це стосується її краси і стрункості.

Вона часто показує, які процедури і ін'єкції робить у косметолога, як тренується та що їсть. Але якщо Аліні треба швидко прийти у форму, вона звертається до спеціалістів зі скульптурування тіла.

Неймовірно струнка Аліна Байкова показала процедуру, яка робить її ще стрункішою

У сторіс свого Instagram Байкова показала, як їй приводили у форму талію за допомогою дерев'яного масажера. І виглядає це боляче. До того ж, на талії і животі Аліни важко знайти навіть краплю чогось зайвого.

Ось таким масажером Аліні роблять рельєф

Модель запевняє, що це не масаж. І ми можемо їй повірити

Утім, модель наголосила, що це не масаж, а саме скульптурування. І варто його додавати після тренувань, якщо хочеш досягти швидкого результату.

Виглядає трішки як катування

Але Байкова, схоже, задоволена результатом

