Бідне дитинство, голодування, аб'юз і "роман" з Ді Капріо: цікаве про супермодель Аліну Байкову

Фото з instagram Аліни Байкової

35-річна Аліна Байкова - супермодель, котра працювала для таких всесвітньо відомих модних брендів, як Hermès, Dior, Giambattista Valli, Lanvin, Calvin Klein, Zuhair Murad та Armani. Вона також виходила на подіуми для Marc Jacobs, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana та інших. Байкова не раз була на обкладинках, зокрема Vogue.

Ще з початку кар'єри Аліна не приховувала своє українська походження, а від початку великої війни заговорила про Україну голосніше і активно займається благодійністю.

Про бідне дитинство, перші кроки у моделінгу, "роман" із Ді Капріо, аб'юз і багато іншого - ТаблоID розкаже цікаве з життя Аліни Байкової далі в матеріалі.

Бідне дитинство

Модель Аліна Байкова народилася у місті Кропивницький. Дитинство майбутньої зірки подіумів було бідним, що загартувало її характер.

"Ви не розумієте, з яких низів ми прийшли. У нас була квартира, але при цьому ми були бездомні... Ми збирали пляшки... Туалет у нас був на вулиці. Води в будинку не було – мама носила її з колодязя, який стояв поруч", - пригадувала в інтервʼю ЖВЛ Байкова.

Аліна Байкова у 16 років Фото Instagram Аліни Байкової

Окрім того, не складалися стосунки й у батьків моделі - вони постійно сварилися, а батько навіть зраджував матір.

"Бувало, мама приїжджає, стукає у двері, а він (тато - ред.) тут з іншими дівчатами спав", - розповідала Аліна.

Байкова й досі не може пробачити батьку те ставлення до себе, матері і її сестри.

Коли Аліні було 6 років, її батьки остаточно розлучилися.

Моделінг

Після школи Байкова одразу пішла працювати офіціанткою - "24 години працюєш - 48 відпочиваєш". На той момент Аліна заробляла 10 євро на місяць.

У якийсь момент в закладі, де працювала Байкова, настав час міняти уніформу для всього персоналу. Вона прийшла в ательє, аби зняти мірки, і її зовнішність розгледіла власниця. Аліну попросили пройтися і запитали чи хоче вона стати моделлю. Тоді зірка не повірила у це і вважала, що моделі - повії. Втім запрошення власниці ательє і модельної агенції згодом прийняла. І не дарма.

Аліну помітили у рідному Кропивницькому Фото Instagram

Кар’єра Аліни Байкової стрімко пішла вгору. Спочатку вона провела три місяці працюючи в Китаї, після чого перебралася до Франції. Хоча масштаб Парижа її лякав, Аліна зважилася на ризик - і не прогадала: робота з'являлася одна за одною - шоуруми, примірки, зйомки для журналів.

Кар'єра Аліни почала набирати обертів Фото JonasBresnan

У Парижі вона співпрацювала з Hermès та Zuhair Murad, а в Мілані - з Calvin Klein і Armani. З переходом до агентства Next її кар'єра почала розвиватися ще інтенсивніше.

Байкова брала участь у тижнях моди по всьому світу від Нью-Йорка до Мілана, а також співпрацювала з багатьма брендами, зокрема Dolce & Gabbana.

Аліна Байкова не раз бувала на обкладинках Vogue Фото Instagram

"Роман" з Ді Капріо

Після того, як кар'єра Байкової закрутилася - прийшли й нові знайомства, зокрема з зірками. Аліну частенько можна було помітити в компанії знаменитостей.

Якось модель зазнімкували за прогулянкою з актором Леонардо Ді Капріо і почали подейкувати, що вони крутять роман. Втім сама Аліна спростувала ці чутки. Ба більше, вона наголосила, що ніколи б не стала з ним зустрічатися.

"Друзі, це 100%. Моя найкраща подруга (ексдівчина актора) Тоні Гаррн, а я б ніколи не дозволила б собі зустрічатись з чоловіком своєї подружки, навіть з колишнім", - запевнила Аліна.

Аліні приписували роман з Ді Капріо Скріншоти з The Daily Mail

Байкова розказала, що вони з Лео частенько бачаться і спілкуються.

До речі, після початку великої війни модель запрошувала свого зіркового друга до України, але він відмовився. Натомість Ді Капріо не відмовлявся допомагти країні.

"Як бачите, він не відмовчувався. Він надав гроші, і зараз на мене виходила теж перша леді України Зеленська. Вона влаштовувала захід у Нью-Йорку, і мене запросили. Я не змогла бути присутньою, але написала Лео. Кажу: "Якщо будеш у Нью-Йорку, завітай". Він сказав, що не буде там, але задонатить", - розповідала Байкова.

Аб'юз

На рахунку красуні-моделі чимало романів, а вона й сама не проти інтригувати фанів загадковими фото. До речі, Аліна, вірогідно, розбила не одна серце. За інформацією джерел ТаблоID, це трапилося і з Александром Соросом - сином американського мільярдера Джорджа Сороса.

Сама Байкова зізнавалася, що є сучасною жінкою, для котрої особисте життя - не пріоритет, а думка суспільства її не цікавить.

"У мене є своє бачення життя, і установки суспільства - народитися, здобути освіту, посадити дерево, вийти заміж, народити сина - не для мене. Я працюю, займаюся хорошими справами і між цим всім живу в своє задоволення", - зазначила Аліна.

Думка суспільства Байкову не цікавить Фото @maksymgetman

Проте краса і успіх Байкової не змогли вберегти її від абʼюзивних стосунків.

У 2021 році модель відкрито розповіла про свої стосунки з американським бойфрендом Патріком. Аліна ділилася тим, якою щасливою вона є з ним.

"Я не розумію, як це сталося, але я його настільки полюбила, що неможливо передати словами. Його запах: ми постійно обіймаємося, чіпаємо одне одного, цілуємося. Він переживає за мене, піклується так, ніби я його життя. Завжди каже, що на цей момент я і є все його життя. Це таке кохання, яке я ніколи не відчувала. Воно дозволяє мені цінувати його", - розповідала модель.

Екси, за словами Аліни, мали тісний звʼязок Фото Instagram Аліни Байкової

Байкова добре ладнала з дітьми Патріка, а сама пара майже не розлучалася. Але у 2022 році Байкова раптом заявила, що розійшлася з американським бойфрендом, бо він "тупий", а їхні стосунки насправді йшли в нікуди. Ба більше, виявляється, що був і абʼюз.

"Це були дуже аб’юзивні стосунки. Я не хочу багато говорити, аби не принижувати його. Але людина ментально хвора. Я такого ніколи в житті не бачила… Я маю попросити пробачення у людей, бо в Instagram, там на фото таке щастя, але насправді – це був фейк", - зізналася Аліна.

А на питання, чи підіймав Патрік на неї руку - Байкова відповіла ствердно.

Ще одне нагадування, що Instagram - не дорівнює реальне життя Фото Instagram

Зараз, вірогідно, Аліна - перебуває у стосунках. Модель познайомилася з обранцем на сайті знайомств і вже на третій день зайнялася з ним сексом.

Харчування та спорт

Зовнішній вигляд має вирішальне значення для моделей. Кожен слідкує за собою по-своєму, а от Аліна є фанаткою голодування і виснажливих тренувань.

Супермодель привчила себе їсти лише один раз на день, коли зголодніє.

"Для мого організму їжа - це як паливо для автівки. Їм я тільки коли зголоднію. Я привчила себе їсти лише один раз на день, але практично усе, окрім цукру", - розказувала Байкова.

Аліна їсть лише раз на день і має табу на цукор Фото Instagram

До того ж супермодель практикує фастінг (інтервальне голодування) та вважає це корисним для організму. Як правило Аліна голодує від 3 до 7 днів на місяць. У період голодування Байкова пʼє каву на вівсяному молоці і багато води.

Ну і без спорту теж нікуди. У Vogue Байкова розповідала, що займається боксом, кікбоксингом, армійськими тренуваннями, а також пробіжкою. Зірка частенько демонструє своє підтягнуте тіло і його можливості.

Нагадаємо, Аліна Байкова активно розповідає іноземцям про війну в Україні. Вона не один раз порушувала правила на хідниках, а також втратила роботу через свою позицію.