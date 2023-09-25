Байкова для Октоберфесту вбралася у синьо-жовтий лук і доповнила його люксовою торбинкою. ФОТО
Українська супермодель Аліна Байкова полюбляє вигулювати патріотичні та красномовні луки, як на світських заходах, так і повсякдень.
Ба більше, навіть на тематичних фестивалях таких, як Октоберфест, манекенниця обирає синьо-жовті образи.
У класичному для івента вбранні Байкова покрасувалася для своїх сторіс. Перед камерою вона попозувала в оксамитовій темно-синій сукенці з блідо-жовтим фартушком.
Як відомо, свої патріотичні вбрання з політичним меседжем Байкова не цурається демонструвати там, де діють суворі правила. Наприклад, на Каннському кінофестивалі цього року Аліна попри заборону, таки прийшла у луці з написом “Fuck you putin”.
Нагадаємо, нещодавно Аліна показала цілуки з новим бойфрендом, особу якого поки не розкриває.
Приєднуйтесь до дискусії