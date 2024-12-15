"Найкращі подарунки": Добкіна у в'язаному міні попозувала з обома синами коло новорічної ялинки

Фото з Instagram Алли Добкіної

Донька колишнього очільника Харківської області і нардепа Михайла Добкіна, Алла, яка тільки нещодавно показалася разом з обома синами, попозувала з ними коло новорічної ялинки.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

"Мої найкращі подарунки на цей Новий рік", - написала вона.

Реклама:

Добкіна також звернулася до своїх підписників.

"А ви вже написали листа Діду Морозу? Давайте я буду вашою Снігуронькою і виконаю одне бажання", - написала російською Добкіна, яка, вочевидь, все ще не відійшла від радянських новорічних традицій.

У Добкіної двоє синів: 6-річний Марк від ексчоловіка Олега Гуревича та 8-місячний син від таємничого обранця

Свою другу вагітність Алла приховувала аж до пологів

Другий син Алли народився у Стамбулі, де зараз вона мешкає

Нагадаємо, в липні, на третій місяць після пологів, Алла Добкіна не впустила можливості похизуватися фігурою у бікіні під пальмою.

Як відомо, своє 30-річчя Алла з розмахом відгуляла у Києві разом з усією родиною.