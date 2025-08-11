Муд білого бікіні: Бейліна на тлі моря підставила камері засмагле тіло з різних ракурсів
Українська супермодель Алла Григор’єва-Бейліна з тих, хто любить демонструвати тіло в купальнику.
Цього разу Алла на тлі моря показала муд білого бікіні і, користуючись можливістю, підкачані сідниці.
Нагадаємо, від свого чоловіка Михайла Бейліна Алла виховує сина Марка та доньку Анну. Дівчинку модель народила влітку минулого року.
Раніше Алла розказувала, скільки кіло скинула за час двох вагітностей.
