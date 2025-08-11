Муд білого бікіні: Бейліна на тлі моря підставила камері засмагле тіло з різних ракурсів

Марія Мельник - 11 серпня, 12:45

Українська супермодель Алла Григор’єва-Бейліна з тих, хто любить демонструвати тіло в купальнику.

Цього разу Алла на тлі моря показала муд білого бікіні і, користуючись можливістю, підкачані сідниці.

Бейліна посвітила стегнами

Модель покрасувалася в купальнику бренду Hunza G за майже 10 тисяч гривень

Бейліна показала ідеальну форму і засмагу

Нагадаємо, від свого чоловіка Михайла Бейліна Алла виховує сина Марка та доньку Анну. Дівчинку модель народила влітку минулого року.

Раніше Алла розказувала, скільки кіло скинула за час двох вагітностей.

