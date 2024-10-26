"Перше відрядження з малою": Шкрум взяла 10-місячну доньку з собою у Женеву та розповіла, як минув переліт

Фото з Instagram Альони Шкрум

Нардепка Альона Шкрум вперше за 13 місяців поїхала у відрядження у Женеву та взяла з собою 10-місячну донечку Лук'яну. У своєму Instagram вона розповіла, як минув переліт.

"Перше відрядження з малою. Мамине перше відрядження за 13 місяців. Перший раз поміняти (сорі) супер брудний памперс на заправці без пеленального столика і гарячої води - done (виконано, - ред.)", - написала Альона.

Нардепка похизувалася першими досягненнями у довгій поїздці

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Шкрум зазначила, що Лук'яна досить добре переносить поїздки автомобілем.

"Ми починали їздити по півгодини/годині. Потім у Черкаську область на вихідні. А тепер Варшава - досить непогано. І я вже менше стресую від дороги, ніж 5 місяців назад. Ну і супер допомагає для довгої дороги та літака те, що я досі годую Лу грудьми. Без цього було б важко". - пояснила вона.

Шкрум зазначила, що саме через годування грудьми вимушена брати з собою доньку у довге відрядження.

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"Намагалися поспати у літаку. Навіть купили Лу маску для сну. Але досвід невтішний, вона зайшла лише для того, щоб гризти. І так, я в курсі, що мої сторіс роботи швидко перетворюються на сторіс про дитину. Але по-перше, Лу о 6 ранку після дороги в 14 годин виглядає краще, ніж я. По-друге, у мене перше відрядження з малою і довга поїздка разом. Тому для мене це все нове і цікаве", - зауважила вона.

Дівчинці не сподобався аксесуар для сну

Скріншот з Instagram Альони Шкрум

Нагадаємо, Лук'яна - первісток народних депутатів Альони Шкрум та Дмитра Наталухи.

Як відомо, пара побралася у вересні 2015-го року.