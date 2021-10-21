Депутатка Шкрум вигуляла в Раду сумку за 53 тисячі

Депутатка від Батьківщини Альона Шкрум 21-го жовтня з’явилася у Раді в яскравому зеленому костюмі, який доповнила блакитною сумочкою на срібному ланцюжку.

І все б нічого, але аксесуар Альона обрала дуже недешевий, від одного з найвідоміших італійських брендів - Gucci.

Фото парламентарки з сумкою оприлюднив сайт Новини.Live.

Автор фото дещо сплутав модель сумки, адже у Шкрум інша форма та є ручка зверху фото новини.live

Подібну річ від Gucci в мережі можна придбати як за 1750 євро (приблизно 53 тисячі гривень), так і за 360 доларів (9500 гривень) на знижках.

Цікаво, за скільки Альона купила свою

На знижках можна знайти майже бюджетний варіант

До слова, не так давно Шкрум була на ювілеї CEO Club Ukraine з клатчем від Bottega Veneta.

Такий клатч у мережі можна знайти за ціну від 800 до 1400 доларів

Нагадаємо, що середня зарплатня депутата складає 40 тисяч гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Слуга" Дмитрієва вигуляла в Раду сумку за три депутатські зарплатні

Зе-депутатка Грішина вигуляла в Раду взуття та сумку на 75 тисяч

Фейк із Вінниці чи бренд за 13 тисяч: депутатка Білозір вигуляла в Раду цікавий пасок