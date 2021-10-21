Депутатка Шкрум вигуляла в Раду сумку за 53 тисячі
Депутатка від Батьківщини Альона Шкрум 21-го жовтня з’явилася у Раді в яскравому зеленому костюмі, який доповнила блакитною сумочкою на срібному ланцюжку.
І все б нічого, але аксесуар Альона обрала дуже недешевий, від одного з найвідоміших італійських брендів - Gucci.
Фото парламентарки з сумкою оприлюднив сайт Новини.Live.
Подібну річ від Gucci в мережі можна придбати як за 1750 євро (приблизно 53 тисячі гривень), так і за 360 доларів (9500 гривень) на знижках.
До слова, не так давно Шкрум була на ювілеї CEO Club Ukraine з клатчем від Bottega Veneta.
Нагадаємо, що середня зарплатня депутата складає 40 тисяч гривень.
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