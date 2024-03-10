"Сонце в голові й в серці": Alyosha наробила весняних селфі

37-річна співачка Олена Тополя (Alyosha) потішила підписників новими весняними селфі.

Світлинами Тополя поділилася у своєму Instagram.

На одному із кадрів співачка позує біля орхідеї у чорному гольфі й без макіяжу.



"Весна. Сонце в голові й в серці! Най буде так!" - написала Олена під фото.

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Фото Instagram Олени Тополі

Днями зірка показувала, як її 4-річна донька розфарбувала себе в зелений колір

У коментарях прихильники зірки зазначають, що вона дуже змінилася й стала зовсім іншою.

Нагадаємо, якось в одному зі своїх інтерв'ю, після повернення з США, Олена Тополя розповіла, що за кордоном їй було важче, ніж в Україні під обстрілами.

Також співачка не приховує, що там їй "зривало дах" й вона дуже сумувала за чоловіком.



