"Сонце в голові й в серці": Alyosha наробила весняних селфі
37-річна співачка Олена Тополя (Alyosha) потішила підписників новими весняними селфі.
Світлинами Тополя поділилася у своєму Instagram.
На одному із кадрів співачка позує біля орхідеї у чорному гольфі й без макіяжу.
"Весна. Сонце в голові й в серці! Най буде так!" - написала Олена під фото.
У коментарях прихильники зірки зазначають, що вона дуже змінилася й стала зовсім іншою.
Нагадаємо, якось в одному зі своїх інтерв'ю, після повернення з США, Олена Тополя розповіла, що за кордоном їй було важче, ніж в Україні під обстрілами.
Також співачка не приховує, що там їй "зривало дах" й вона дуже сумувала за чоловіком.
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