"Розумію, що можу втратити набагато більше": Alyosha про те, чому вернулася з дітьми зі США і чи хотіла розійтися з Тополею

Співачка Alyosha, яка наприкінці літа оголосила про повернення з трьома дітьми до України зі США, зізналася, що саме вона прийняла це непросте рішення.

Чому більше не могла залишатися за кордоном, чи думали вони з Тарасом Тополею про розлучення та готували синів і доньок до того, що на Батьківщині на них чекають тривоги та вибухи, артистка розказала програмі "Слава +".

Тарас і Олена понад рік пробули у розлуці, хоча декілька разів від час повномасштабної війни їм вдавалося побачитися Фото з Instagram Тополі

"Це рішення було спрямоване на те, щоби ми були разом. Це найважливіше, тому що далі так не можна було. Просто не можна було. Він не збирався прилітати жити в Америці, а я не збираюсь жити так далі теж, в Америці з дітьми в мами Тараса. Я доросла людина, мені 37 років, у мене троє дітей, я хочу бути в своїй сім'ї, щоби всі члени родини були там, де мають бути, - поділилася Олена.

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"Я розумію всі ці умови і пункт, що це війна, і він спрацьовував певний час, але зараз я розумію, що я можу втратити набагато більше. Тут треба дотримуватися правил безпеки і все буде окей. Але ми разом, це найголовніше", - наголосила вона.

Зі слів Олени, в закордоні їй уже "трохи зривало дах", адже вона дуже сумувала за чоловіком.

Олена дуже тішиться, що повернулася додому - і радує фанів новими фото в соцмережі Фото з Instagram Alyosha

"Він приїздив, він намагався максимально бути присутнім через телефон, через зв'язок і фізично приїздив, був присутнім у житті дітей і вихованні, і зі мною, але цього недостатньо", - зазначила вона.

"Я не те щоби наполягла, це було рішення вже однозначне. Бо я кожен місяць додому збиралася. Усі ці "та не їдь, та не їдь, поки небезпечно, небезпечно...", потім я розумію, що далі я так жити просто не можу", - розказала зірка.

Повернувшись до Києва, діти - Роман, Марко та Марія - нових для себе реалій, на щастя, не лякаються.

Подружжя виховує трьох спільних нащадків

"Вони були готові. Ми їм ставили аудіо, відео, Тарас записав, коло нашого будинку, що це гучно. Я їх попередила, що будуть тривоги, будуть якісь, можливо, вибухи, ми просто маємо дотримуватися правил безпеки і все", - наголосила Олена.

Alyosha пояснила, чому, ще перебуваючи в Америці, писала резонансні пости в Instagram, висловлюючи нерозуміння того, чому жінки лишаються в Україні, а не вивозять дітей. Вона підкреслила, що мала на увазі справді "гарячі точки".

"Там все сприймається набагато глибше, набагато більше, небезпечніше. Ти себе накручуєш так, що просто... Зараз я сюди приїхала і я розумію, що, по-перше, я неправильно висловилася, по-друге, я тепер розумію і відчуваю, як це. Я розумію і відчуваю зовсім інакше це, ніж було там, і я дуже щаслива, я дуже радію з того, що все, ми тут, ми вдома", - поділилася виконавиця.

До речі, у США Олена було стикнулася з проблемою: для місцевої школи є обов'язковою наявність щеплень у дітей. Тоді як і Роман, і Марко вакциновані "наполовину". Відтак співачка надала до навчального закладу документ про те, що вакцинувати дітей вона не може через релігійні погляди.

"Ми вакцинували Романа наполовину і Марка так само. Рома - він чекав, ми до 4 років його не вакцинували", - розказала співачка.

Як вважає жінка, сильні алергічні реакції в сина почали виникати після того, як він отримав друге щеплення від гепатиту В.

"Я до цього висновку прийшла не одразу. Але те, що відбувалося, і той відчай, який я відчувала кожен день, дивлячись на свою дитину, я розуміла, що стільки вже лікарів пройдено, стільки... знахарі, традиційна медицина, нетрадиційна... коли дитина страждає і ти розумієш, що десь якась волосинка, пилинка, щось потрапить, щось він там торкнеться - і в нього набряк Квінке, то мені страшно за мою дитину. І постійні ці висипи на шкірі, ці рани і просто це не закінчується. Алергія була практично на всі продукти", - пригадала артистка

Подружжя виховує трьох спільних нащадків

"Зараз залишився там ряд, але він хоча би переріс багато, він уже їсть більшість продуктів, але все одно є такі, що десь там попадається кунжутінка на хлібі - і все, йому погано, в нього одраз отакі губи, і ми одразу ліки-ліки-ліки. Я не хочу просто дитину постійно пічкати цими антигістамінними препаратами тощо", - додала вона.

Доньці ж, якій зараз три роки, Олена взагалі "не дала навіть колоти вітамін К". Причому Тарас є прихильником вакцинації, тож відтермінувати її - це компромісний варіант, на якому зупинилося подружжя.

"У цьому випадку, звісно, в мене є тиск зовні, я його відчуваю. Але я іще відчуваю всередині, серцем відчуваю, що так правильно... Люди вибирають те, що їм ближче. Мені ближче те, що я відчуваю і зі мною резонує ось такий варіант", - зазначила вона.

Олена не приховує, що в їхнім із Тарасом стосунках трапляються незгоди та кризи, але питання розлучення ніколи навіть не підіймалося.

"Ми ніколи не хотіли розійтися. В нас були якісь питання, ситуації, але розійтися ми ніколи не хотіли. І з його сторони, і з моєї, що би не сталося, такої думки навіть немає", - підкреслила вона.

Співачка у конфліктах завжди першою іде на примирення і завжди вибачається, навіть якщо не винна.

"Що таке справедливість? Справедливість в тому, що я хочу щось, і моє бажання чогось хорошого з цією людиною, воно більше за те, що я відчуваю зараз - що мене образили, що я не винна, але ніхто не вибачається переді мною, я це можу чекати вічно. Але зараз я можу зробити і розвернути цю ситуацію зовсім в іншу сторону, якраз в ту, там де світло. Я вибрала для себе такий шлях і я так роблю", - пояснила зірка.

"...Я говорю, що я все вибачу. Вибачу все, аби тільки намір цього моменту, коли ти мені про це говориш, був добрий. Аби це було про нас у гарних стосунках, щоби це було добро далі. Я готова на це: прийняти все, але аби з цього моменту ми просто забули і стерли ті ситуації і жили собі спокійно далі, раділи і були щасливими", - пояснила вона.

Олена просить пробачення навіть у тих конфліктах, де вважає себе правою

Також Олена зізналася, що після третіх пологів має певні комплекси щодо своєї зовнішності, які сподівається пропрацювати.

"Це стан шкіри, я його соромлюся, на певних ділянках, жінки мене зрозуміють. Це розтяжки, це така вже шкіра, яку нічого не бере вже, ніякі процедури. Я комплексую з цього приводу", - визнала вона.

Нагадаємо, Alyosha обмірковує зміну псевдоніму і вже має кілька варіантів. Артистка хоче обрати щось таке, що зможе бути і назвою гурту, і назвою її як сольної виконавиці.







