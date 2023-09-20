"Розумію, що можу втратити набагато більше": Alyosha про те, чому вернулася з дітьми зі США і чи хотіла розійтися з Тополею

Марія Ткаченко 20 вересня, 14:10

Співачка Alyosha, яка наприкінці літа оголосила про повернення з трьома дітьми до України зі США, зізналася, що саме вона прийняла це непросте рішення.

Чому більше не могла залишатися за кордоном, чи думали вони з Тарасом Тополею про розлучення та готували синів і доньок до того, що на Батьківщині на них чекають тривоги та вибухи, артистка розказала програмі "Слава +".

Тарас і Олена понад рік пробули у розлуці, хоча декілька разів від час повномасштабної війни їм вдавалося побачитися

Тарас і Олена понад рік пробули у розлуці, хоча декілька разів від час повномасштабної війни їм вдавалося побачитися

Фото з Instagram Тополі

"Це рішення було спрямоване на те, щоби ми були разом. Це найважливіше, тому що далі так не можна було. Просто не можна було. Він не збирався прилітати жити в Америці, а я не збираюсь жити так далі теж, в Америці з дітьми в мами Тараса. Я доросла людина, мені 37 років, у мене троє дітей, я хочу бути в своїй сім'ї, щоби всі члени родини були там, де мають бути, - поділилася Олена.


"Я розумію всі ці умови і пункт, що це війна, і він спрацьовував певний час, але зараз я розумію, що я можу втратити набагато більше. Тут треба дотримуватися правил безпеки і все буде окей. Але ми разом, це найголовніше", - наголосила вона.

Зі слів Олени, в закордоні їй уже "трохи зривало дах", адже вона дуже сумувала за чоловіком.

Олена дуже тішиться, що повернулася додому - і радує фанів новими фото в соцмережі

Олена дуже тішиться, що повернулася додому - і радує фанів новими фото в соцмережі

Фото з Instagram Alyosha

"Він приїздив, він намагався максимально бути присутнім через телефон, через зв'язок і фізично приїздив, був присутнім у житті дітей і вихованні, і зі мною, але цього недостатньо", - зазначила вона.

"Я не те щоби наполягла, це було рішення вже однозначне. Бо я кожен місяць додому збиралася. Усі ці "та не їдь, та не їдь, поки небезпечно, небезпечно...", потім я розумію, що далі я так жити просто не можу", - розказала зірка.

Повернувшись до Києва, діти - Роман, Марко та Марія - нових для себе реалій, на щастя, не лякаються.

Подружжя виховує трьох спільних нащадків

Подружжя виховує трьох спільних нащадків

"Вони були готові. Ми їм ставили аудіо, відео, Тарас записав, коло нашого будинку, що це гучно. Я їх попередила, що будуть тривоги, будуть якісь, можливо, вибухи, ми просто маємо дотримуватися правил безпеки і все", - наголосила Олена.

Alyosha пояснила, чому, ще перебуваючи в Америці, писала резонансні пости в Instagram, висловлюючи нерозуміння того, чому жінки лишаються в Україні, а не вивозять дітей. Вона підкреслила, що мала на увазі справді "гарячі точки".

"Там все сприймається набагато глибше, набагато більше, небезпечніше. Ти себе накручуєш так, що просто... Зараз я сюди приїхала і я розумію, що, по-перше, я неправильно висловилася, по-друге, я тепер розумію і відчуваю, як це. Я розумію і відчуваю зовсім інакше це, ніж було там, і я дуже щаслива, я дуже радію з того, що все, ми тут, ми вдома", - поділилася виконавиця.

До речі, у США Олена було стикнулася з проблемою: для місцевої школи є обов'язковою наявність щеплень у дітей. Тоді як і Роман, і Марко вакциновані "наполовину". Відтак співачка надала до навчального закладу документ про те, що вакцинувати дітей вона не може через релігійні погляди.

"Ми вакцинували Романа наполовину і Марка так само. Рома - він чекав, ми до 4 років його не вакцинували", - розказала співачка.

Як вважає жінка, сильні алергічні реакції в сина почали виникати після того, як він отримав друге щеплення від гепатиту В.

"Я до цього висновку прийшла не одразу. Але те, що відбувалося, і той відчай, який я відчувала кожен день, дивлячись на свою дитину, я розуміла, що стільки вже лікарів пройдено, стільки... знахарі, традиційна медицина, нетрадиційна... коли дитина страждає і ти розумієш, що десь якась волосинка, пилинка, щось потрапить, щось він там торкнеться - і в нього набряк Квінке, то мені страшно за мою дитину. І постійні ці висипи на шкірі, ці рани і просто це не закінчується. Алергія була практично на всі продукти", - пригадала артистка

Подружжя виховує трьох спільних нащадків

Подружжя виховує трьох спільних нащадків

"Зараз залишився там ряд, але він хоча би переріс багато, він уже їсть більшість продуктів, але все одно є такі, що десь там попадається кунжутінка на хлібі - і все, йому погано, в нього одраз отакі губи, і ми одразу ліки-ліки-ліки. Я не хочу просто дитину постійно пічкати цими антигістамінними препаратами тощо", - додала вона.

Доньці ж, якій зараз три роки, Олена взагалі "не дала навіть колоти вітамін К". Причому Тарас є прихильником вакцинації, тож відтермінувати її - це компромісний варіант, на якому зупинилося подружжя.

"У цьому випадку, звісно, в мене є тиск зовні, я його відчуваю. Але я іще відчуваю всередині, серцем відчуваю, що так правильно... Люди вибирають те, що їм ближче. Мені ближче те, що я відчуваю і зі мною резонує ось такий варіант", - зазначила вона.

Олена не приховує, що в їхнім із Тарасом стосунках трапляються незгоди та кризи, але питання розлучення ніколи навіть не підіймалося.

"Ми ніколи не хотіли розійтися. В нас були якісь питання, ситуації, але розійтися ми ніколи не хотіли. І з його сторони, і з моєї, що би не сталося, такої думки навіть немає", - підкреслила вона.

Співачка у конфліктах завжди першою іде на примирення і завжди вибачається, навіть якщо не винна.

"Що таке справедливість? Справедливість в тому, що я хочу щось, і моє бажання чогось хорошого з цією людиною, воно більше за те, що я відчуваю зараз - що мене образили, що я не винна, але ніхто не вибачається переді мною, я це можу чекати вічно. Але зараз я можу зробити і розвернути цю ситуацію зовсім в іншу сторону, якраз в ту, там де світло. Я вибрала для себе такий шлях і я так роблю", - пояснила зірка.

"...Я говорю, що я все вибачу. Вибачу все, аби тільки намір цього моменту, коли ти мені про це говориш, був добрий. Аби це було про нас у гарних стосунках, щоби це було добро далі. Я готова на це: прийняти все, але аби з цього моменту ми просто забули і стерли ті ситуації і жили собі спокійно далі, раділи і були щасливими", - пояснила вона.

Олена просить пробачення навіть у тих конфліктах, де вважає себе правою

Олена просить пробачення навіть у тих конфліктах, де вважає себе правою

Також Олена зізналася, що після третіх пологів має певні комплекси щодо своєї зовнішності, які сподівається пропрацювати.

"Це стан шкіри, я його соромлюся, на певних ділянках, жінки мене зрозуміють. Це розтяжки, це така вже шкіра, яку нічого не бере вже, ніякі процедури. Я комплексую з цього приводу", - визнала вона.

Нагадаємо, Alyosha обмірковує зміну псевдоніму і вже має кілька варіантів. Артистка хоче обрати щось таке, що зможе бути і назвою гурту, і назвою її як сольної виконавиці.



alyosha тополя

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