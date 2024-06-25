Alyosha у боді та червоних колготках посвітила стрункими ніжками у пристрасній зйомці. Відео

Співачка Олена Тополя, більше відома широкому загалу як Alyosha, здивувала пристрасним чорно-червоним образом, який обрала для нової зйомки.

У червоних колготках, чорному боді та жакеті артистка попозувала на камеру. Відео з бейкстейджу вона виклала в свій Instagram.

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Саундтреком для ролика Олена обрала свою нову пісню, на яку вона нещодавно випустила затишний і сонячний кліп.

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Нагадаємо, у листопаді минулого року Олена казала, що має рекордно низьку вагу і хоче трішки набрати. Тоді співачка важила 44 кілограми при зрості 159 см.