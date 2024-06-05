"Серце в нірвані": Alyosha у новому кліпі пострибала на заході сонця та поспівала на ліжку. Відео

Співачка Alyosha, яка віднедавна виступає під своїм справжнім іменем Олена Тополя, презентувала літній і затишний кліп на пісню "Нірвана".

У ньому артистка підняла актуальну для багатьох українок тему розлуки із коханими через війну.

Олена не за чутками знає, як це - бути з чоловіком на великій відстані і при цьому зберігати шлюб і почуття. Тож цей трек є щирим виявом її особистих переживань та емоцій.

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Олена презентувала кліп про "нірвану в серці"

"Мрії, бажання, наміри — це енергія, яка має силу. Чим більше ми ущильнюємо її у своїх думках - тим швидше вона реалізується. Дай Бог, щоб реалізувалися найкращі мрії та наміри!", - прокоментувала співачка ідею свого нового кліпу.

Зйомки відео проходили на двох локаціях: у квартирі, де Олена пише свою пісню, сидячи на ліжку, та на природні на заході сонця.

Співачка радісно пострибала на тлі заходу сонця

Оскільки зірка півтора року перебувала в еміграції в США, локації стають символами повернення до коренів та родинного затишку.

Нагадаємо, минулого серпня Олена з трьома дітьми повернулися з США, куди поїхали на початку великої війни. Тоді співачка казала, що прийняла це рішення, аби зберегти шлюб із Тарасом Тополею.