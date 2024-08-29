"Що за богиня?": Цимбалару у джинсовому міні та чоботах посвітила ногами на гламурних фото

Цимбалару у денімі на стегнах попозувала для свіжих фото фото malkina.art

Зірка "Жіночого лікаря", українська акторка Анастасія Цимбалару замилувала серією фото у міні.

32-річна актриса у джинсовій спідниці і декольтованій сорочці пристрасно попритулялася до стіни.

Ще кілька тижнів тому акторка позувала в бікіні у Греції

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До речі, в своєму Instagram Анастасія розказувала, що для підтримання форми займається сама вдома

Не приховує акторка і те, що робить ін'єкції ботоксу у лоб

На щастя, ін'єкції аж ніяк не відображаються на живій міміці Цимбалару

Анастасія отримала чимало коментарів з приводу нових фото.

"Що за богиня?", - написала акторка Наталка Денисенко.

"Неймовірна", "Настя, ти вау", "Це підпал" та багато приємних слів від колег.

Нагадаємо, у липні Цимбалару поскаржилася на стан здоров'я і розказала, як лікувала втрату слуха.