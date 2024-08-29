"Що за богиня?": Цимбалару у джинсовому міні та чоботах посвітила ногами на гламурних фото
Зірка "Жіночого лікаря", українська акторка Анастасія Цимбалару замилувала серією фото у міні.
32-річна актриса у джинсовій спідниці і декольтованій сорочці пристрасно попритулялася до стіни.
Анастасія отримала чимало коментарів з приводу нових фото.
"Що за богиня?", - написала акторка Наталка Денисенко.
"Неймовірна", "Настя, ти вау", "Це підпал" та багато приємних слів від колег.
Нагадаємо, у липні Цимбалару поскаржилася на стан здоров'я і розказала, як лікувала втрату слуха.
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